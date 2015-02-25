综述：美国12月房价上升 2月服务业加速扩张但消费者信心下滑

路透纽约2月24日 - 周二出炉的报告显示，美国12月房价再度上升，2月服务业活动亦创下10月以来的最快扩张速度，不过一项消费者信心指标下滑。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二在参议院作证时指出，美国经济的缓慢复苏可能推动在今年稍晚升息。

一项备受关注的调查显示，美国12月独栋房屋售价上升，主要受到美国西部地区房价大涨的推动。12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价综合指数较上年同期上涨4.5%，高于路透调查中分析师预估的上涨4.3%，以及11月的升幅4.3%。

“虽然房价和成屋销售接近正常水平，但房屋建造与新屋销售活动依然低迷，”标普道琼指数指数委员会主席David Blitzer在声明中称。

“楼市活动疲软的局面并未因其他经济部门的有利条件而改变：就业增长强劲、失业率下降、利率持续偏低以及消费者信心良好。”

然而，全美最大豪宅建筑商Toll Brothers (TOL.N)周二发布季度获利优于预估，并将全年交屋预估区间低端上调。

该公司如今预计今年交屋量将达5,200-6,000户，均价为72.5-76万美元；此前预估分别为5,000-6,000户及71-76万美元。

“更多及更好的工作岗位应可提振家庭的组成状况，且为更强的住房需求打下基础，”执行董事长Robert Toll表示。

美国商务部上周发布，1月新屋建筑较上年同期成长18.7%，年率达107万户。

全球最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)(HD.N)周二亦发布季度同店销售高于预期，但公司警告强势美元可能损及今年获利。

全美住宅建筑商协会(NAHB)上周公布的调查显示，美国建筑业者仍旧看好市况。

不过，根据周二公布的一份民间部门报告，2月美国消费者信心下滑幅度大于预期，从多年高位回落。

美国经济谘商会表示，2月美国消费者信心指数降至96.4，1月消费者信心指数被上修为103.8，初值为102.9。2月数据为9月以来最低，且低于接受路透调查的经济学家预计的99.6。

在去年油价崩跌与企业聘雇增长协助提振信心之后，近期汽油价格从六年低点回升，可能压抑了部分家庭的消费热情。根据美国能源资料协会(EIA)，2月23日一加仑的普通汽油平均价格为2.31美元。尽管仍低于去年最高点的3.70美元，但已经从1月创下的近六年低点2.03美元回升。

其他数据方面，2月美国服务业扩张速度为去年10月以来最快，企业回报称由于经济情况改善，订单有所增加。

金融数据企业Markit表示，根据其初步数据，2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.2上扬至57.0。

这项报告结果高于路透调查预估的54.0。数据超过50即为经济活动扩张的信号。

“尽管东岸部分地区受到天候不利的影响，其他地区则笼罩在异常温暖的气温之下，商业活动受到提振，优于季节性应有表现，”Markit首席分析师Chris Williamson在一份声明中表示，“活动水平大幅升高，新业务流入量也随之增加。”

Markit上周表示，2月美国制造业采购经理人指数初值为54.3，高于1月的53.9。

“加上制造业PMI调查初值这项姊妹数据，2月服务业表现改善，意味着第一季经济看起来将再度享有一段强劲的成长，”Williamson表示。

美国股市周二收涨，道指和标普500指数创纪录最高收位，投资者试图解读美联储主席叶伦在国会作证时微调升息指引措辞的含义。(完)

(编译 徐文焰/龚芳/陈宗琦；审校 孙茉莉/张明钧)

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