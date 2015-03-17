综述：严寒冻僵美国2月房屋开工 但或随春天来临解冻

图为美国加州一处新建房屋，一名工人走在脚手架上。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿3月17日 - 2月美国房屋开工骤降至一年来最低，因严寒天气使建筑工人无法正常开工，这是经济成长可能在首季放缓的最新迹象。

恶劣天气、美元走强、海外成长转弱以及目前已平息的西海岸港口罢工等因素近几个月拖慢了美国经济活动，令人怀疑美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否真能像预期的那样在6月升息。

不过，市场仍预计，美联储将在周二开始的政策会议上弃用“保持耐心”的所谓利率前瞻性指引。

“今冬天气严寒。很显然，在这样的情况下，说服市场相信现在是开始利率正常化的好时机的难度加大，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。

“但这应该不会阻止美联储给自己‘松绑’，使之可以在时机成熟时随时采取行动。”

美国商务部周二报告，2月房屋开工骤降17%，经季节性调整后年率为89.7万，为去年1月来最低。

1月房屋开工年率被上修至108万。2月建筑许可增长3%，表明上月房屋开工减少可能只是楼市遭遇的一个小挫折。自去年7月以来，建筑许可年率一直保持在100万之上。

分析师之前预计，2月房屋开工年率为105万。2月下旬美国多数地区为多雪寒冷的天气。

东北部地区房屋开工急挫56.5%，至2009年1月以来最低。中西部房屋开工大幅下滑37%，至一年低位。

西部房屋开工锐减18.2%。房屋建设活动最活跃的南部地区房屋开工也下滑2.5%。

“我们认为2月数据不佳是可以理解的，因当月天气异常寒冷。我们还认为，随着天气转暖，3月建筑活动可能反弹，”摩根大通的分析师Daniel Silver表示。

**成长预估被下调**

巴克莱将美国首季国内生产总值(GDP)成长年率预估下调0.2个百分点，至1.3%。预测机构Macroeconomic Advisers将成长预估从1.6%调降至1.5%。第四季美国经济成长2.2%。

房屋开工数据公布后，美国公债价格上扬，美元指数回落。房屋建筑商股价下跌，拖累房屋建筑指数.HGX回落0.55%，与股市跌势一致。

美国最大房屋建筑商DR Horton(DHI.N)回落0.23%；Lennar Corp (LEN.N)挫0.11%；Pulte Group(PHM.N)跌0.15%。KB Homes(KBH.N)上扬，Weyerhaeuser(WY.N)小跌。

因劳动力市场供应快速收紧预计将带动薪资加速增长，并促使更多年轻的成年人搬出父母的地下室，组建自己的家庭，住宅建设市场的前景向好。

从第四季开始，美国组建家庭的速度就已加快，超过了通常显示楼市表现良好的100万关口。

尽管周一公布的数据显示，3月房屋建筑商信心有所回落，但这主要是因地块和劳动力短缺所致。建筑商总体仍对楼市今年稳健复苏持乐观看法。

上月，在楼市的占比最大的独栋屋房屋开工下降14.9%，至去年6月来最低。

“随着春季销售旺季的到来，房屋开工应会在下月反弹。不过，如果销售未能在今春带动独栋屋建筑许可增加，独栋屋市场可能会有麻烦，”IHS Global Insight的分析师Patrick Newport表示。

多户房屋房屋开工上月骤降20.8%。家庭组建的速度加快以及租住房空置率处于20多年来最低水平等因素，应会提振多户房屋今年的房屋开工率。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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