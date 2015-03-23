美国2月成屋销售反弹温和 受制于市场供应不足

图为美国弗吉尼亚州维也纳一栋待售房屋前的广告牌。 REUTERS/Larry Downing

路透华盛顿3月23日 - 美国2月成屋销售温和反弹，但市场上房产供应持续不足，这一趋势可能对春季销售季产生不利影响。

房屋销售低迷为第一季经济活动大幅放缓再添佐证，而这可能进一步降低对美联储将在6月升息的预期。

“部分原因在于买家选择不多。美联储指出楼市复苏仍然缓慢，不过这并不意味着美联储不应加息，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

全美不动产协会(NAR)周一称，2月成屋销售按月增长1.2%，至年率488万户，1月为锐减4.9%。

房屋库存紧张推动房价上涨，并限制了潜在购房者的选择范围，不利于房屋销售。据Realtors group，买家在决定购买之前通常要看10-15套房子。

分析师先前预测，2月成屋销售年率增至490万户。

2月销售情况疲弱，显示第一季经纪商佣金与住宅投资下降。

分析师对于第一季经济成长年率的预估从1.2%至2%不等。

去年第四季美国经济成长环比年率为2.2%。

**建造更多房屋？**

房屋供应紧张意味着建筑商需要扩大供应。成屋销售数据公布后，美国房屋类股指数微涨，美元指数下跌，美国公债价格微跌。

2月成屋销售价格中值较上年同期上涨7.5%，这是2014年2月以来的最大百分比涨幅，显示房价上涨速度加快。房价在2013年多数时间以两位数速度上涨，之后出现放缓，现在似乎开始重新加速。

这促使一些首次购房者退居观望，尽管就业市场改善且政府采取措施放松信贷条件。

首次购房者上月占到总体交易的29%，远低于分析师与房地产经纪人认为推动房市强劲复苏所需的40-45%。

2月，市场中的未售出房屋库存上升1.6%至189万户。然而供应量比去年同期下降了0.5%。

根据不动产协会，每年这个时候的房屋存量平均应该增长5.6%左右，此时市场已做好进入春季销售旺季的准备。销售旺季一般从4月直至8月，通常是一年房地产市场最忙碌的时期。

“未来几个月对于全年的房地产市场而言，是最关键的几个月，不管通过新屋建造还是成屋屋主释出，房屋存量需要取得增长，否则销售数字可能继续表现迟滞，”Quicken Loans副总裁Bill Banfield说。

房产经纪商和经济学家认为，资产净值不足以及经济形势不明确，迫使潜在卖家持房观望的时间延长。近期不动产协会的一份调查显示，房主持有房屋的平均时间为10年，而不是通常的七年。

按照2月的销售速度，市场上目前房屋存量全部出售需要4.6个月，连续第二个月保持不变。一般来说，市场保持可供六个月销售的房屋存量，才能视为供需之间达成良性平衡。

除去供应吃紧外，上月房屋销售还受到冬季严寒天气的影响。东北部地区冬季多数时间遭受暴风雪袭击，上月房屋销售下降6.5%。中西部地区的销售持平。

南部和西部地区销售上升。(完)

(编译 李爽/张涛/郑茵 审校 许娜/张荻/张若琪)

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