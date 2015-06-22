综述：美国成屋销售触及五年半高位 首次购房人占比升至2012年来高点

路透华盛顿6月22日 - 美国5月成屋销售急升至五年半高位，受助于首次购买者入市，这是楼市和总体经济活动在第二季累积动能的最新迹象。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售按月增长5.1%，年率为535万户，为2009年11月以来最高。

这使今年的成屋销售有望录得2007年以来最大升幅。

“这暗示美国楼市复苏在今年稍早跑偏后重回正轨。我们预计楼市复苏的乐观基调将会持续，因国内经济的基本面正在不断改善，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

4月成屋销售意外回落，分析师对此不以为然，称其为一个小偏差，因同期抵押贷款申请宗数等房屋销售的前瞻性指标都很强劲。

全美不动产协会称，4月经修正后为509万户，前值为504万户。接受路透调查的分析师预计，5月成屋销售增至526万户。

首次购房者在当月成交总量中的占比为32%，为2012年9月以来最高，但仍远低于分析师和地产商所说的强劲楼市所需的40-45%。

另外，上周公布的建筑许可数据也反映楼市活动欣欣向荣。加之强劲的零售销售、消费者信心和就业数据等，共同描绘出了一幅经济活动在年初萎缩后正在累积动能的画面。

经济前景不断改善使美国联邦储备委员会(FED/美联储)有望在今年晚些时候升息。

楼市数据公布后，美国股市扩大涨幅。市场人气也因希腊将达成交易避免违约的希望而受到提振。房屋类股指数.HGX上涨0.76%。

美元指数基本持稳，美国公债价格回落。

强劲的住房需求，尤其是年轻的成年人找到工作后产生的需求，稳步推动楼市。楼市在过去几年的表现令人失望。就业市场闲置减少也开始刺激薪资加速增长，进而提振对房屋的需求。

分析师希望楼市增长的力道将足以消化制造业的部分闲置，并在今年支撑经济成长。美元走强和能源行业减支的持续影响使制造业陷入困境。

“成屋销售仍然非常具有韧性，这进一步支撑了首季二手房销售疲弱是因天气相关因素所致的观点，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Derek Lindsey说。

尽管可供销售的房屋库存正在不断增加，但楼市供应仍然很吃紧，将会限制潜在买家的选择余地。上月，市场上的未售屋库存增加3.2%，至229万户。供应按年增涨1.8%。

以5月的销量计算，需要5.1个月的时间才能消耗掉市场上的房屋库存，低于4月的5.2个月。市场认为，6个月的库销比反映楼市供需平衡良好。

全美不动产协会称，楼市目前的供应远低于2006年楼市繁荣期的高位，5月二手房房价中值同比增长7.9%，至22.87万美元。今年房价可能超过2006年触及的峰值。

尽管房价劲扬可能会降低购房者的承受能力，但也会增加房屋拥有者的房屋净值，会促使部分房主出售其房屋。

地产商和分析师表示，房屋净值不足迫使潜在买家推迟换房的时间。全美不动产协会的一项调查结果显示，非首次置业者换房的频率平均为10年，通常为7年。

(编译 母红; 审校 李军)

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