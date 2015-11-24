综述：美国10月成屋销售下滑3.4% 受房屋库存吃紧及房价上涨所累

图为纽约皇后区Rockaway海边社区待售联排房屋的广告。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿11月23日 - 美国10月成屋销售下滑，因房屋供给持续短缺，令潜在买家选择有限且推高房价，意味着房市复苏速度继年初劲升后，目前有所放缓。

然而，房市基础仍坚稳，全年销售量可望创下八年来高位。如此一来，制造业长期疲弱对经济所造成的拖累，有一部份或可由房市表现补强。

“房市状况不错，但民众若决定准备搬迁，把房子拿出去卖的话，房市景况就会更好，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

全美不动产协会(NAR)周一发布，美国10月成屋销售减少3.4%，年率为536万户。9月成屋销售终值为555万户，持平前值水准，为2007年以来次高水平。

销售下降符合预期，此前成屋销售合同已经连续两个月减少。但就业市场紧俏，失业率为5.0%，楼市基本面仍然稳健。

此外，政府采取措施放松对年轻人的放贷条件。但美国联邦储备委员会(美联储/FED)预计下个月升息，可能使房价略显昂贵，特别是在薪资没有明显增长的情况下。

凯投宏观(Capital Economics)地产分析师Matthew Pointon表示，“有充分的理由显示，未来几个月房屋需求逐步上升是可预期的。虽然利率将会上升，但薪资也在增长，这使得对房价的承受力保持在历史上较为有利的水准。”

上周数据显示，10月房屋开工和建筑商信心下滑。分析师原预期，10月成屋销售年率为540万户。

美元指数升至八个月高点，美国公债价格小幅上扬。美股房地产行业指数.HGX上升0.32%，可销售房屋短缺提振D.R. Horton(DHI.N)和Lennar(LEN.N)等建筑商股价。

另一份报告显示，11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值触及25个月低点，凸显制造业持续疲软。这与美国供应管理协会(ISM)的调查结果一致。

**楼市供应紧张**

美国10月成屋销售较上年同期上升3.9%，守在今年平均水准上方。西部地区房屋销售较前月下降8.7%，南部下降3.2%。这两个地区的人口在强劲增长，由于库存紧张，导致之前价格激增。

低端市场销售较上年同期大幅下降，主要受到供应紧张的影响。

上月，市场上待售房屋数量较9月下降2.3%至214万户。全美不动产协会(NAR)称，供应较上年同期下降4.5%，这种令人担忧的迹象表明楼市走向平静期。

以10月的销售速度，住房市场存量可供销售4.8个月，较9月的4.7个月仅略增。只有当供应可维持六个月销售，才被视为良好的供需平衡。

随着供应吃紧，房价中值较上年同期上升5.8%至219,600美元，创连续第44个月同比上涨。

尽管房价上涨可能让潜在购房人却步，尤其是首次置业者，但这令有房人资产增值，可能会鼓励他们卖房。

美国成屋销售(link.reuters.com/vuv62w)

Markit PMI初值(link.reuters.com/kaq96v)

(完)