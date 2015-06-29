综述：美国5月成屋待完成销售触及九年高位 提振楼市和经济前景

图为美国弗吉尼亚州一处待售房屋前的广告。 REUTERS/Larry Downing

路透华盛顿6月29日 - 美国5月二手房销售签约数量升至九年多以来最高水平，进一步提亮楼市和整体经济前景。

全美不动产协会(NAR)周一称，5月成屋待完成销售指数上升0.9%至112.6，为2006年4月以来最高。成屋待完成销售指数系基于签约数量，5月签约数量已连续第五个月上升。

成屋待完成销售合约通常在一到两个月后成为实际销量，5月数据触及五年半高位，预示房屋销售将进一步增长。分析师此前预计5月成屋待完成销售为增长1.2%。

“近期的趋势说明，未来几个月二手房销售将持续强劲。不过目前房屋库存水平仍有可能下滑，给房价构成上涨压力，”法国巴黎银行分析师Derek Lindsey称。

房屋市场逐渐摆脱年初恶劣天气的影响展开复苏。此外，就业市场紧俏，促进了薪资的增长，亦惠及住房市场。

美国金融市场基本未受到该报告影响，投资者正谨慎以待希腊的进展，希腊越来越接近债务违约。美股重挫，美元指数变动不大。美国政府公债价格上涨。

美国成屋待完成销售报告，加之建筑许可、房屋开工、新屋销售以及房屋转售数据均乐观，一起描绘出房屋市场看涨的景象。

此外，再加上强劲的零售销售，消费者信心以及就业数据，均表明经济产出在经历第一季的温和萎缩后，增长动能发力。

成屋待完成销售较上年同期增加10.4%。

图表：美国成屋待完成销售：link.reuters.com/gyh52w (完)

(编译 王丽鑫/孙茉莉; 审校 李婷仪/戴素萍)

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