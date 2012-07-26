美国新屋销售锐减 但复苏趋势未改

综述：美联储官员连番就升息发表言论 欲引导市场改变预期
路透加州圣克鲁兹/纽约2月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)几名官员周二讲话暗示，决策者担心在联邦政府可能出台经济刺激政策的情况下，升息可能等待过久，这令市场提高对3月升息的预期。
* 6月新屋销售锐减8.4%
* 房价中值同比下跌3.2%
* 房屋供应增多,但仍接近纪录低点
路透华盛顿7月25日电---美国6月新屋销售创下一年多来最大降幅,房价也重拾跌势,让刚刚起步的楼市复苏遭遇挫折.
美国商务部周三公布,6月独栋房屋销售经季节调整後下降8.4%,年率为35万户,创五个月来最低.
这个百分比降幅亦创2011年2月以来最大,并且很大程度反映出东北部地区销售60%的创纪录跌幅,该地区房屋销售自去年12月以来曾大幅增长.
"今年楼市将继续逐步复苏,但基本面并不利於全面的楼市复苏."法国巴黎银行分析师Yelena Shulyatyeva称.
上个月新屋销售下滑,同期成屋销售也下降.
楼市似乎与经济的普遍疲态相左.在外界担忧美国会在2013年初收紧财政政策及欧债危机延烧之际,就业成长大幅放缓,制造业遇冷.
虽然上个月新屋和成屋销售均下滑,但楼市其他领域显示出力道.
上周公布的报告显示,6月新屋开工创2008年10月以来最高,本月房屋建筑商信心触及逾五年以来最高水准.
这提供了谨慎的乐观情绪,销售回落将是短暂的.
"当7月房屋建筑商信心指数攀涨至逾五年以来最高位的时候,很难相信市场正在转为下行,"Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示.
"要麽是开发商一无所知,要麽就是数据滞後于实际情况.我支持後者."
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**贷款需求疲软**
5月销售年率修正後,比初值多出1.3万户.6月新屋销售较上年同期大增15.1%.
该数据疲软,加之苹果(AAPL.O)获利罕见下滑,让标准普尔500指数.SPX和Nasdaq指数.IXIC承压.
美债价格小跌,但收益率守在纪录低点附近,美元全线走低.
高达8.2%的失业率和严苛的放贷条件仍是美国楼市面临的主要挑战.
美国抵押贷款银行协会公布,尽管抵押贷款利率处於纪录低点,但购房抵押贷款申请下降.
卡特彼勒预计,今年房屋开工将超过75万户,低於其先前预计的80万户.
新屋价格中值同比下滑3.2%,5月曾强劲上涨.房价跌势之前看上去已经触底,近几个月公布的其它一些房价指标都在趋於上升.
6月市场新屋存货增加0.7%,至14.4万,但仍接近纪录低位.按照6月销售速度,出清这些存屋的时间是4.9个月,5月则是4.5个月.
FTN Financial首席分析师Chris Low称:"(新屋销售)下降没有明显理由,但有一个可能是跟其它数据情况相同的,那就是春季反常的提前了,导致早些时候销售大增,结果就是往常的春季销售旺季提前结束了."(完)
--编译 程琳/王翔琼;审校 张荻/孙茉莉/张若琪
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路透加州圣克鲁兹/纽约2月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)几名官员周二讲话暗示，决策者担心在联邦政府可能出台经济刺激政策的情况下，升息可能等待过久，这令市场提高对3月升息的预期。
--意大利2月Markit/ADACI制造业PMI(0845)、法国2月Markit制造业PMI(0850)、德国2月Markit/BME制造业PMI(0855)
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