综述：美国3月成屋销售劲增至18个月高点 楼市供应亦改善

图为美国弗吉尼亚州维也纳一处房屋前的售房广告。 REUTERS/Larry Downing

路透华盛顿4月22日 - 美国3月成屋销售劲升至18个月高点，同时市场的房屋供应增加，显示楼市在春季销售旺季到来前呈现强势。

全美不动产协会(NAR)周三公布的报告相当乐观，暗示经济在年初减速后正在重拾动能。

但平淡的零售销售和疲弱的工厂生产数据显示，经济反弹力度可能还不足以说服美联储在6月升息。

“这意味着第二季经济成长强劲。我们春季销售季应该有不俗表现，而且全年楼市都应持续改善，”PNC Financial Services Group资深分析师Gus Faucher表示。

美国3月成屋销售较前月增长6.1%，年率为519万户，为2013年9月以来最高。百分比升幅亦为2010年12月以来最大。分析师预估年率为503万户。

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布报告显示，上周购房贷款申请跳增5%至2013年6月以来最高水准，亦提振4-8月的春季房屋销售季前景。

这是五周来第四周购房贷款申请增长，分析师指因政府对初次置业者放宽信贷条件。

市场上的房产短缺限制房屋销售，这推高房价，也让潜在买家的选择受限。抵押贷款违约的房主减少，意味着带动供应的止赎房产减少。

在这种情况下，开发商将需要有更多新盘动工，以提高库存。美国最大的住宅开发商D.R. Horton Inc (DHI.N)周三公布，订单跃增30%。

尽管成屋销售数据强劲，但费城房地产类股指数.HGX下降逾1%。美元指数基本持平，美债价格则下跌。

**供应改善**

3月市场存量房屋供应较前月增长5.3%至200万户，为去年11月以来最高。不过房屋供应较上年同期仅增长2%。

房产中介和分析师称，经济力道存在不确定性等因素，导致潜在卖家在自有房产中的居住时间延长。房产中介协会最近调查显示，房主在自有住房中平均居住时间从通常的七年延长至10年。

以3月销售速度来看，将需要4.6个月的时间将市场中的房屋存量全部出售，少于2月的4.7个月。房屋存量可供六个月销售，才被视为供需达成良性平衡。

由于供应仍然紧俏，成屋销售价格中值较上年同期上升7.8%至212,100美元。

这是2014年2月以来最大百分比增幅，表明房价上涨的速度似乎再度加快。2013年多数时候房价增幅为两位数，之后有所放缓。

“看来可用存量有限，加上市场上贱卖的情况减少，使得房价继续面临上涨压力，”摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver表示。

首次购房者上月占到总体交易的30%，远低于分析师与房地产经纪人认为推动房市强劲复苏所需的40-45%。

图表：美国成屋销售(link.reuters.com/vuv62w)

美国抵押贷款(link.reuters.com/guv37s) (完)

(编译 郑茵/李爽/王丽鑫/戴素萍 审校 张涛/杜明霞/徐文焰)

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