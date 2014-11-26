调查：美国楼市明年初可望继续复苏 但房价增幅料缩小

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透华盛顿11月25日 - 路透调查中的受访分析师认为，美国2015年初期的房屋销量将会温和增长，然后增速加快，因为房价升幅料将大幅回落，而且就业市场增强吸引潜在购房者入市。
在2013年下半年因抵押贷款利率大涨而陷入停滞后，楼市活动正逐步恢复元气。不过房屋销量受到新家庭组建速度缓慢的抑制。
“楼市正在好转，但还远没有我们所期望的那么好。年轻人推迟组建家庭，是销量上不来的原因所在，”IHS Global Insight分析师Patrick Newport表示。
路透在11月18-25日访问的29名分析师预计，2015年第一季的成屋销售年率均值料为520万户，低于分析师8月时预估的525万户。
美国家庭组建速度仅为每年约50万个，远低于说明楼市强劲复苏的逾100万户水平。分析师将之归因于失业率居高不下，特别是年轻人偏高。
分析师还预期，明年第二季成屋销售年率平均为526万户，第三季进一步增至530万户。
除了家庭组建速度较慢之外，房屋销售还受到投资者离场的制约。投资性购房曾是楼市复苏的主要动力。
调查预估，明年标准普尔/Case Shiller 20个大城市综合房价指数平均升幅将为3.6%，2016年为3.1%。分析师在8月时预计该指数明后两年分别上升5.0%和4.4%。
“这让人能更容易地负担房价，”富国银行资深分析师Mark Vitner说。
受访分析师预计，明年30年期固息抵押贷款利率平均将为4.55%，远低于分析师8月预估的4.81%，但高于最近3.99%的水平。(完)
(编译 徐文焰；审校 艾茂林)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。