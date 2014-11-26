调查：美国楼市明年初可望继续复苏 但房价增幅料缩小

图为美国弗吉尼亚州维也纳的一处待售房屋。 REUTERS/Larry Downing

路透华盛顿11月25日 - 路透调查中的受访分析师认为，美国2015年初期的房屋销量将会温和增长，然后增速加快，因为房价升幅料将大幅回落，而且就业市场增强吸引潜在购房者入市。

在2013年下半年因抵押贷款利率大涨而陷入停滞后，楼市活动正逐步恢复元气。不过房屋销量受到新家庭组建速度缓慢的抑制。

“楼市正在好转，但还远没有我们所期望的那么好。年轻人推迟组建家庭，是销量上不来的原因所在，”IHS Global Insight分析师Patrick Newport表示。

路透在11月18-25日访问的29名分析师预计，2015年第一季的成屋销售年率均值料为520万户，低于分析师8月时预估的525万户。

美国家庭组建速度仅为每年约50万个，远低于说明楼市强劲复苏的逾100万户水平。分析师将之归因于失业率居高不下，特别是年轻人偏高。

分析师还预期，明年第二季成屋销售年率平均为526万户，第三季进一步增至530万户。

除了家庭组建速度较慢之外，房屋销售还受到投资者离场的制约。投资性购房曾是楼市复苏的主要动力。

调查预估，明年标准普尔/Case Shiller 20个大城市综合房价指数平均升幅将为3.6%，2016年为3.1%。分析师在8月时预计该指数明后两年分别上升5.0%和4.4%。

“这让人能更容易地负担房价，”富国银行资深分析师Mark Vitner说。

受访分析师预计，明年30年期固息抵押贷款利率平均将为4.55%，远低于分析师8月预估的4.81%，但高于最近3.99%的水平。(完)

(编译 徐文焰；审校 艾茂林)

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