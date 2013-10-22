如果房价持续上涨 美国楼市销售有望升温--联储报告

路透旧金山10月21日 - 旧金山联邦储备银行周一公布的一份报告显示，如果房价持续上涨，那么美国楼市销售可望升温。

该报告显示，目前房屋销售疲态最可能的原因在于，房主愿意持有以等待更好售价。

该报告指出，如果房价持续升高，会有更多房主决定出售房屋，这是朝向楼市健康复苏的重要步骤。

报告称，“如果(房主)看到房价上涨，那么他们可能希望等等看，押注升势会持续下去，可以让他们之后卖个高价。”

报告并称，“长期来看，房价水平与待售库存之间有着很强的关联性。如果价格持续上涨，待售库存最终应该也会增加。”(完)

(编译 石冠兰 审校 戴素萍)

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