美国7月房价连续第六个月上升

* 7月房价上涨0.4%

* 9月消费者信心创七个月高点

路透纽约9月25日电---美国7月房价连续第六个月上涨,为房屋市场持续回升的最新迹象,同时9月消费者信心的跳升预示着美国民众准备加大支出.

房屋市场六年前崩溃,分析师相信该市场现已转危为安.

周二公布的两份报告均显示,7月房价上涨,尽管涨幅不如上月强劲.此前有数据显示,8月成屋销售和房屋开工均增加,且9月建筑商信心创逾六年高点.

7月标普/Case-Shiller房价指数经季节调整较前月涨0.4%,低於分析师预估的增长0.9%.6月房价指数为较前月增长0.9%.该指数是最受关注的美国楼市指标之一.

未经调整的房价指数为较前月上涨1.6%.

房价上涨支撑了Capital Economics地产分析师Paul Diggle的观点,他认为"尽管整体经济复苏难以增强,但楼市复苏是可持续的."

在楼市重新企稳的同时,整体经济复苏却失去动能.美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长1.7%,分析师称本季度经济表现也不会大幅改善.

巴克莱资本的研究主管Larry Kantor说,2013年楼市可能更强劲地提振美国经济.房价稳步上扬,令美国人相信楼市崩盘已经成为过去时.

房贷美(Freddie Mac)数据显示,美联储本月稍早刺激措施的声明,上周打压抵押贷款利率降至纪录新低.

但楼市仍面临一些障碍,包括抵押贷款标准严格、资不抵债的房主数量很多和进入止赎程序的房屋规模很大.

**走出困境**

美国股市午盘初段温和上扬,PHLX房屋类股指数.HGX升0.4%.9月以来,该数涨幅超过14%.

今日的数据帮助拉低美国公债价格,因数据缓解了对全球经济成长放缓的担忧.

美国公布的数据:

美国9月消费者信心指数为70.3,预估为63.0--经济谘商会

7月标普/Case-Shiller房价指数经季节调整较前月涨0.4%

美国7月房价按月上涨0.2%,按年上涨3.7%--FHFA

美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数为正4,8月为负9

9月22日止当周连锁店销售较上年同期增长2.0%--Redbook

9月22日止当周美国连锁店销售较前周上升0.6%--ICSC/高盛 (完)

--编译 孙茉莉/梁睿雪;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。