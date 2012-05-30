美国数据表明楼市复苏加快 但消费者信心不振

* 美国3月房价连续第二个月上涨

* 消费者信心意外趋冷

* 市场焦点在於欧元区形势发展

路透纽约5月29日电---美国3月房屋价格连续第二个月上涨,楼市复苏动力增强,部分受创最为严重的地区房价也上扬,表明这种改善趋势已变得更加普遍.

然而,周二另一份报告却显示,5月消费者信心触及四个月低点,因美国人对就业市场和经济前景的看法转为悲观.

受到密切关注的标准普尔/Case Shiller 20个主要城市综合房价指数在3月上涨0.1%,不过仍逊於分析师预测的上升0.2%.该数据经季节性调整.

房屋市场一直在拖整体经济复苏的後腿,但该行业的动能正在增强,4月房屋建设和销售上升.

"在我看来,楼市无疑已经触底,从房屋销售、建设和房价来看都是如此,但复苏仍将非常温和或非常疲弱."Wells Fargo Securities资深经济分析师Mark Vitner说.

3月20个主要城市的房价较上年同期下降2.6%,相比2月时同比下降3.5%有所改善.20个城市中有七个房价较上年同期上涨,其中包括曾经受创最严重的底特律和凤凰城.

"虽然各地区之间仍存在很大差异,但一些在这次楼市萧条中受创最重的地区,譬如佛罗里达,亚利桑那和加州等,最近几个月房价出现上涨,表明楼市逐步改善的情况正在变得更加普遍,"巴克莱分析师Peter Newland在一份报告中这样写道.

欲浏览标普/Case Shiller 20个主要城市综合房价指数,请点选(link.reuters.com/pez48s)

房价指数共同制作人Robert Shiller接受Reuters Insider采访的视频,请点选(link.reuters.com/rab58s)

美国经济谘商会消费者信心指数图表,请点选(link.reuters.com/cyz48s)

金融市场对这些数据几无反应,因投资者继续关注欧元区形势.美股上扬将近1%,因投资者乐观认为希腊将留在欧元区,但对於西班牙银行体系的忧虑令美国公债价格上涨,并打压欧元.

美国经济谘商会的报告显示,消费者信心跌至今年以来低点,为连续第三个月下跌.

5月消费者信心指数跌至64.9,市场预期为70.0.前月修正後为68.7.

"我认为,只要欧洲方面持续有负面消息传来,消费者信心就将继续承压,未来几个月应会继续受到这方面消息的拖累,"RBC Capital Markets驻纽约首席美国经济学家Tom Porcelli说.

"这将会令人质疑美国经济复苏的效果."

消费者对就业市场的看法变差,41.0%的受访者表示很难找到工作,较前月时的38.1%上升;只有7.9%的受访者表示工作机会很多,比前月的8.4%下降.

不过,在收入方面消费者要乐观一些,有15.2%的受访者预期收入将会增加,比4月时的13.9%增多.

购买计划亦有改善,10.4%的受访者表示计划在未来六个月内购置汽车,前月只有9.9%的受访者有此打算.计划购买大件家电的受访者比例从前月的44.6%增至45.3%.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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