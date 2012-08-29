美国6月房价攀升 但消费者信心下滑

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
* 6月房价连续第五个月攀升
* 8月消费者信心意外下滑
* 未来12个月通胀预期上升
路透纽约8月28日电---美国6月房价连续第五个月攀升,是房屋市场状况改善的最新迹象.目前房屋市场复苏正在增强.
不过周二公布的8月消费者信心恶化至九个月低点,仍在暗示人们整体经济仍脆弱,因美国民众对企业和劳动力市场前景感到越发悲观.
房屋市场的表现一直是个亮点,房价自2月以来便逐步趋稳,表明长期受困的楼市终於好转.
不过由於房屋市场仍面临着多个阻碍,其中包括房屋的止赎以及很多房主资不抵债,料复苏步伐将缓慢.
6月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较前月上升0.9%,高於分析师预估的增长0.5%.
美国经济谘商会周二公布,8月美国消费者信心指数为60.6,为去年11月来最低,7月数值修正後为65.4.分析师原本预估,8月消费者信心指数料为66.0,高於7月初值65.9.
Capital Economics资深美国分析师Paul Dales指出,8月消费者信心下滑表明,近来汽油价格上涨打击了消费者情绪.他说,明年初一系列加税和削减公共支出将付诸实施,也将打压消费者信心.
6月未经季节调整的标准普尔/Case-Shiller房价指数表现更好,跳涨2.3%.
20座城市的房价较上年同期上升0.5%,为2010年9月以来首次录得同比涨幅.
"在本轮楼市暴跌中遭受重创的一些地区,如佛罗里达州、亚利桑那州和加利福尼亚州,已经在近几个月呈现房价回升态势,这是楼市状况逐步回暖的积极信号,且楼市复苏正变得更加普遍,"巴克莱资本资深美国分析师Michael Gapen指出.
但金融市场对该数据反应冷淡,因投资者的关注焦点仍是美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克的周五讲话.(完)
--编译 孙茉莉/肖群英;审校 张涛
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