美国6月房价攀升 但消费者信心下滑

* 6月房价连续第五个月攀升

* 8月消费者信心意外下滑

* 未来12个月通胀预期上升

路透纽约8月28日电---美国6月房价连续第五个月攀升,是房屋市场状况改善的最新迹象.目前房屋市场复苏正在增强.

不过周二公布的8月消费者信心恶化至九个月低点,仍在暗示人们整体经济仍脆弱,因美国民众对企业和劳动力市场前景感到越发悲观.

房屋市场的表现一直是个亮点,房价自2月以来便逐步趋稳,表明长期受困的楼市终於好转.

不过由於房屋市场仍面临着多个阻碍,其中包括房屋的止赎以及很多房主资不抵债,料复苏步伐将缓慢.

6月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较前月上升0.9%,高於分析师预估的增长0.5%.

美国经济谘商会周二公布,8月美国消费者信心指数为60.6,为去年11月来最低,7月数值修正後为65.4.分析师原本预估,8月消费者信心指数料为66.0,高於7月初值65.9.

Capital Economics资深美国分析师Paul Dales指出,8月消费者信心下滑表明,近来汽油价格上涨打击了消费者情绪.他说,明年初一系列加税和削减公共支出将付诸实施,也将打压消费者信心.

6月未经季节调整的标准普尔/Case-Shiller房价指数表现更好,跳涨2.3%.

20座城市的房价较上年同期上升0.5%,为2010年9月以来首次录得同比涨幅.

"在本轮楼市暴跌中遭受重创的一些地区,如佛罗里达州、亚利桑那州和加利福尼亚州,已经在近几个月呈现房价回升态势,这是楼市状况逐步回暖的积极信号,且楼市复苏正变得更加普遍,"巴克莱资本资深美国分析师Michael Gapen指出.

但金融市场对该数据反应冷淡,因投资者的关注焦点仍是美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克的周五讲话.(完)

--编译 孙茉莉/肖群英;审校 张涛

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