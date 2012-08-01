美国房价第四个月连涨 楼市复苏动力不减

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 美国5月房价指数经季节调整後上涨0.9%
* 6月消费者支出经通胀调整後下滑
* 7月消费者信心指数升至65.9
路透纽约/华盛顿7月31日电---美国5月住房价格连续第四个月上涨,表明住房市场复苏继续获得动力,尽管整体经济步履蹒跚.
周二其它数据显示,7月消费者信心指数意外上升,但6月消费者支出则在近一年以来首次下滑,因美国人增加储蓄.
5月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较前月上升0.9%,高於分析师预估的增长0.5%.
住房市场是今年经济领域中的一个相对亮点,但由於受制於抵押贷款紧张和仍在进行当中的止赎案,楼市依然裹足不前.
"房地产继续显现出触底反弹的态势.这是迄今为止为数不多的令人鼓励的迹象之一,"Subodh Kumar & Associates驻多伦多投资策略师Subodh Kumar说.
5月未经季节调整的房价指数表现更好,跳涨2.2%.房价指数按年跌幅亦收窄至0.7%,创2010年9月按年上涨以来的最小跌幅.
分析师担心,一旦传统的的春夏销售旺季结束,房价可能再度疲弱.
"最可能出现的情景是,未来数月房价将曲折前行,在销售季上涨,而在秋季下滑."IHS Global Insight美国分析师Michelle Valverde称.
楼市目前在经济中占有的比重比衰退前要小,对广泛的经济复苏只能提供有限支撑.在欧债危机和国内劳动力市场低迷之际,美国经济复苏陷入低潮.
劳工部将於周五公布7月就业报告.据路透调查显示,非农就业岗位料将温和增加10万个.
美国联邦储备委员会(美联储)需采取更多措施帮助疲弱经济的压力正在上升,该央行决策者周二开始了为期两日的会议.
虽然一些分析师认为,美联储或会把有条件承诺维持近零水准的利率直至2014年底的期限进一步延後,但预计周三不会宣布重大的政策改变.
欲浏览消费者支出相关图表,请点击:(link.reuters.com/zud79s)
欲浏览美国房价相关图表,请点击:(link.reuters.com/wyd79s)
欲浏览美国消费者信心相关图表,请点击:(link.reuters.com/xaf79s)
金融市场对这些数据的反应平淡,因投资者把目光投向了美联储周三将要宣布的会议结果.
**消费者节衣缩食**
Chase Wealth Management的首席经济学家Anthony Chan表示,上季的增长率为1.5%,第三季的增长率可能亦低於2%,除非有意外正面因素出现,例如,政策制定者们祭出行动.
美国商务部在另一份报告中称,6月经通胀调整後的消费支出下滑0.1%.消费支出约占美国经济活动的70%.
"消费者有所担心,"Cambridge Mercantile Group的分析师Matthew Lifson表示,"该数据暗示出美国经济总体上处於停滞状态,步履蹒跚."
未经通胀调整的消费支出持平,略低於增长0.1%的预估.
消费者节省开支伤及高档皮具生产商Coach(COH.N),该公司报告称,北美市场又一季出现增长放缓.
6月家庭收入增长0.5%,创三月来最大增幅,不过紧张的消费者把富余的现金存了起来.
6月经通胀调整後的收入增长,而消费下滑,家庭储蓄率升至4.4%,为一年来最高水平.
不过,消费者信心尚未完全恶化,另一项指数显示7月消费者信心意外升温,因为相较于当前状况,美国民众对短期前景更加乐观.
美国经济谘商会公布,7月消费者信心指数攀升至65.9,6月上修为62.7.分析师称,近期美国股市走强可能提振了人气.但是,消费者信心仍低於金融危机前的水平.
"鉴於当前的经济环境,特别是就业市场疲软,未来数月消费者信心不太可能获得大量动能,"经济谘商会消费者研究中心主任Lynn Franco在声明中表示.
制造业方面,美国中西部企业活动在7月升温,因新订单略有改善,抵消了就业环境趋弱的影响.
供应管理协会(ISM)--芝加哥采购经理人指数(PMI)从6月的52.9升至7月的53.7.(完)
--编译 候向明/王翔琼/兰秀娟/吴云凌;审校 徐文焰/程琳/张若琪
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