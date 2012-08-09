美国楼市供给趋紧价格趋升 但复苏仍是长路迢迢

* 房市供给减少,因止赎潮退散

* 部分区域的抢购战加剧

* 整体房地产市场复苏将如拾级而上

记者 Lucia Mutikani 编译 张明钧/肖群英/戴素萍

路透华盛顿8月8日电---美国房地产价格缓步上涨,因在需求转强之际,止赎潮退去导致地产供给短缺,但可别就此预期房市复苏会加速推进.

房市供给趋紧已使得美国部分地区转为卖方市场,买家激烈竞价,希望能够把握抵押贷款利率仍在谷底及房价依然偏低的契机.

"市场需求回升的现象令人振奋,买家终於有所行动,"房地产集团Zillow首席分析师Stan Humphries向路透表示.

但房地产市场也非就此开始忙碌了起来.许多屋主仍陷於房屋价值低於银行及其他金融机构贷款数额的窘境.

这意味着这些屋主就算想要卖房子,也没办法这麽做.因此,市场上的房屋供给仍趋紧,并压制销售.

6月成屋销售下滑5.4%,房地产经纪人将之归因於库存缺乏.

地产销售的领先指标--购屋合约数量亦由於同样的原因在6月下滑,使得萌芽中的房市复苏蒙上阴影.

"需求相当活络,但供给不多.我们不只需要稳定的价格,更需要增加销售量.这也是经济所需要的,"地产集团Redfin执行长Glenn Kelman表示.

"目前我认为不会出现销量大增的情形."

需求扩增有部分是反映出经济小幅改善,特别是就业市场,这鼓励一些已成年的儿女搬出父母住所.房租价格偏高也让购屋更具吸引力.

全美不动产协会(NAR)数据显示,6月时市场上约有239万套成屋,低於2007年7月时的峰值404万套.此数据并不包含目前接近历史低点的新屋数量.

**供需失衡**

止赎房产在短期内从充斥市场的洪流变为涓涓细流,导致市场供需失衡,推挤房价回升.

分析师认为止赎房屋减少,一部分是因为2011年爆出银行止赎审核松散的"机器签署(robo-signing)"丑闻後,美国一些州实施严厉的法规.

银行业者也积极采取代替房屋止赎的作法,如修改贷款条件.房屋库存下降最急剧的是凤凰城(菲尼克斯)、旧金山、洛杉矶、明尼阿波利斯和迈阿密.

加州河滨(Riverside)的房屋供应也萎缩.

"这些地区楼市需求已经回暖,导致市场库存下滑.正常情况下这会促使卖家心动并挂牌出售.但在某些市场,房产净值为负,是遏制需求的一大原因,"Humphries说.

"即便市场有需求且卖家愿意出售,但若房产价值低於按揭贷款余额,他们仍无法让房产挂牌出售."

美国商务部称,第二季待售空屋为160万套,低於去年同期的200万套.这占美国总计1.3272亿套房屋的1.2%.

未在市场待售的空屋数量从2011年第二季的735万套增至761万套.这占美国房屋总量的5.7%.

随着止赎案减少,美国各地的房价正在趋稳,部分城市房价攀升,导致部分潜在卖家惜售.

标准普尔/Case-Shiller追踪的20座城市中,5月平均房屋售价较上月升2.2%,较上年同期仅下滑0.7%.

"如果你觉得市场已处於谷底,你就不会想卖,你会想要等到价格有些回升,"Kelman表示.

"现在会卖的就只有那些不得不卖掉的人,没有很多投机炒作卖家.他们认为时间对他们有利,如果他们等待,情况只会对他们更有利."

供应偏紧使得买方上演竞价战,华盛顿特区和西雅图等城市最为普遍.加州矽谷的竞价战也很激烈.

**激烈的竞价战**

在低价房屋市场,供应不足的情况最为严重,因为首次购屋族需求庞大.在豪宅市场的需求同样增加,但程度不及首购需求.

"需求热络的情况超乎多数人的想像,因为在需求面已经蕴酿了四年,"房地产经纪商Saunders & Associates资深副总裁Diane Saatchi表示."买方一直在等市场下跌,如今一般的看法是认为已经触底了."

但芝加哥、费城、辛辛那提市、克里夫兰及密尔瓦基市,则是另外一番景象,这些地区的房屋在市场上求售的时间更长,折价仍是常态.

由於目前房贷超过房价的屋主可能会想等到地产价值稍有升值时再卖出,因此房价的升势不太可能直线上涨.

"我们将会见到阶梯式的复苏,在这种复苏中会先出现价格飙升,然後又降温,因为一旦价格上来,就有一些人可以摆脱房屋净值为负,或是那些不想在房市谷底卖屋的人会觉得可以卖了,"Humphries表示.(完)

--译文审校 石冠兰/蔡美珍

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