美国楼市复苏将扶助经济“加速”增长--萨默斯

路透耶路撒冷6月19日 - 美国总统奥巴马的前任经济顾问萨默斯(Larry Summers)表示，房屋市场复苏和消费者财富强劲增长，将在2013年下半年助推美国经济增长。

萨默斯表示，美国能源产量增加将进一步提振经济。萨默斯可能是下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席候选人，现任主席伯南克任期将在明年到期。

“形势完全不确定，存在很大的风险，也存在一些严重问题，但是...美国经济正在逐步恢复，”萨默斯周三在耶路撒冷一会议上表示，他曾担任奥巴马的首席经济顾问，直到2010年11月卸任。

“除非遇到来自海外的重大冲击，否则美国经济增长率将在今年底恢复至3%的区间，并将由此加速，因为仅占美国经济4%但在商业周期占比超过一半的楼市，已出现决定性转折。”

美联储预计2014年经济料增长3.0-3.5%。

奥巴马本周暗示，他可能会寻找新的美联储主席人选，伯南克的任职时间已远超过原本计划的时间。

外界广泛预期伯南克将在明年1月卸任联储主席，目前已经是他的第二届任期。

萨默斯在被问及他于本周在耶路撒冷发表的各种讲话，是否是在为自己谋求联储主席的职位时，他对路透表示，“绝对没有。绝对没有。”

他拒绝对自己是否有兴趣担任联储主席的问题置评。

萨默斯表示，美国房价去年上涨10%，部分原因在于房屋供应由过剩转变为短缺。萨默斯在克林顿当政时期亦曾任美国财政部长。

他指出，随着房价和资产价格上涨，消费者财富升至历史高位。

他还称，政府支出削减同时税收增加，使得美国财政有所改善。与此同时，公共部门就业岗位将很可能增加，扭转过去几年减少的势头。

不过，“美国仍然需要进一步进行财政调整，这点毫无疑问，”萨默斯说道。

他还称，未来十年的医保成本预估会比前两年的估值低出1万亿美元，部分原因在于奥巴马推行的措施。

“所以说，预算赤字的情况没那么严峻了，”他表示。(完)

(编译 白云; 审校 沈以文)

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