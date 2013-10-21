美国楼市监管机关拟对美国银行寻求逾60亿美元罚金--FT

路透10月20日 - 金融时报(FT)网站引述知情人士报导指出，美国楼市监管机关打算对美国银行处以逾60亿美元罚金，惩罚其在房市荣景时期涉及误导抵押贷款机构。此前摩根大通(JPM.N)已与主管机关以40亿美元罚金达成相关和解。

金融时报指出，联邦住房金融局(FHFA)代表房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)在寻求这笔罚金。

由于目前不是美国上班时间，无法联络上联邦住房金融局和美国银行就此置评。

美国银行2008年7月收购了抵押贷款机构Countrywide Financial Corp，但这桩收购案也让美银至今已付出逾400亿美元的诉讼支出和与其不良次优抵押贷款相关的费用。美银最近一季为抵押贷款相关诉讼额外拨备了3亿美元。

另外，知情人士称摩根大通周五同联邦住房金融局达成40亿美元临时协议，就该行误导政府支持抵押贷款机构指控达成和解。

熟悉相关谈判情况的消息人士周六表示，摩根大通已与美国司法部等其它政府机构达成一项130亿美元的初步协议，以了结对该行在金融危机之前出售给投资者的不良抵押贷款的调查。这次和解包括与联邦住房金融局之间的40亿美元临时协议。(完)

(编译 张若琪 审校 李爽)

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