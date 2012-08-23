美国成屋销售增加 但楼市复苏缓慢

* 7月成屋销售增长2.3%

* 美国上周抵押贷款申请数量下滑

* 7月待售成屋增加

路透华盛顿8月22日电---美国7月成屋销售增长,得益於利率较低和就业增加.不过该数据仍表明楼市复苏缓慢,仅能为经济带来微弱的支持.

全美不动产协会(NAR)周三公布,7月成屋销售增长2.3%,年率为447万户.这一水平略低於分析师预期的452万户.

美国房屋市场在经历过2007-2009年衰退的低潮期後,今年已成为经济中的一个亮点.

NAR指出,上个月房屋价格较上年同期上涨,而且出售的止赎房产与贱卖房屋数量减少.

"房屋市场已经渡过难关,需求将继续改善."苏格兰皇家银行分析师Michelle Girard指出,"该数据也凸显出一个事实,就是这种改善将是缓慢渐进的."

不少分析师认为,住房营建活动今年将为经济带来小幅的提振作用.

但房屋营建在推动经济增长中的作用将远不及衰退前的程度,而且若经济状况恶化,就可能轻易瓦解楼市的脆弱复苏.尽管利率很低,但大量民众还是难以获得按揭贷款.

"美国经济增长前景黯淡以及抵押贷款条件收紧,意味着要房屋销售恢复正常还需等上一段时间."Capital Economics分析师Ed Stansfield表示.

浏览美国成屋销售图表,请点选:(link.reuters.com/wav22t)

成屋销售继2010年触底以来,已有所回升,但较2005年的峰值仍有大约40%的差距.实际上,目前的销售水平与1997时大致相当.

**家庭债务仍居高不下**

鉴於失业率居高不下,且全球经济图景趋弱,许多分析师认为美联储最早可能在下个月启动新一轮购债来扶助支撑经济.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的7月31日-8月1日会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.

美国经济持续遭楼市泡沫引发的问题阻碍.泡沫2006年开始破裂,引发经济深度衰退.

家庭负债仍然沉重,许多家庭的房贷高於房价,增加了这些房产出售的难度.

去年开始,市场上成屋数量骤减,但7月库存则小幅增加至240万,较6月增加1.3%,但较上年同期低23.8%.以当前销售的速度来算,这个库存能维持6.4个月.

全美不动产协会表示,通常以大幅折扣出售的止赎与贱卖房屋销售占7月房屋销售的24%,低於6月的25%.

摩根大通驻纽约的分析师Daniel Silver表示,这可能有助於提振售价.

7月成屋销售价格中值为187,300美元,较上年同期上升9.4%.

多数分析师预期美国下半年经济增长将略微加速,除非出现欧债危机恶化等情况.

美国股市周三下滑,美国公债收益率(殖利率)下降,因日本出口数据疲弱,凸显全球经济面临的困境.

另一份报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请数量大跌,再融资需求亦枯竭,因按揭利率跳升至6月底以来高位.(完)

--编译 徐文焰/梁睿雪;审校 张荻/张若琪

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