焦点：美国房屋供应增多 市场重新站稳脚跟

路透华盛顿6月23日 - 美国5月成屋销售升幅大于预期，待售房屋库存创逾一年半以来高点，暗示房屋市场正在摆脱近期的下滑局面。

全美不动产协会(NAR)周一公布，5月成屋销售上升4.9%，年率达到489万户，增幅为2011年8月以来最大。

“房屋市场要从近期的迟滞状态中复苏，还有相当一段路要走，但当前的上升势头...暗示，楼市已经开始显露活力迹象。”道明证券(TD Securities)驻纽约经济分析师Gennadiy Goldberg说。

分析师原预期5月成屋销售仅增长2.2%，年率达到473万户。四个地区的销售均取得增长，主要受独栋房屋销售上升驱动，这是市场中所占比重最大的部分。

楼市复苏的脚步在2013年下半年陷入停滞，因利率上升且房价大涨，同时待售房供应减少。不过，抵押贷款利率在攀升后已经趋平，目前库存上升也给潜在买家带来更多选择。

虽然5月成屋销售为连续第二个月增长，但仍较上年同期下滑5.0%，且较7月创下的538万户高位减少9.1%。

密切关注楼市的美国联邦储备委员会(美联储/FED)乐见成屋销售增加。美联储主席叶伦曾警告，楼市若长期下滑，可能会损及经济。

这份相对乐观的报告进一步表明，在第一季表现疲弱后，经济已开始重新获得增长动能。由于成屋销售增加而且新屋开工表现稳固，住宅投资应会在连续两个季度下滑后小幅回升。

受此数据提振，房地产股上涨，表现好于大盘。KB Home (KBH.N)涨1.6%，Toll Brothers (TOL.N)涨1.3%。PulteGroup(PHM.N)亦涨1.6%。

欲浏览成屋销售图表，请点击：link.reuters.com/cyc24t

欲浏览Markit PMI初值图表，请点击：link.reuters.com/kaq96v

**缺少首次购房者的身影**

另一份报告显示，6月制造业活动强劲扩张。金融数据公司Markit公布， 美国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至57.5，为2010年5月以来最高。5月制造业PMI终值为56.4。

指数高于50，表明经济活动处于扩张。

虽然成屋销售增加，但楼市依然有些疲弱。

楼市繁荣的要素--首次购房者仍在观望。

5月首次置业者仅占交易量的27%，接近全美不动产协会(NAR)开始追踪这一数据以来的最低位。分析师和地产专业人士认为40%至45%的比例是理想的。

投资者仅占5月成交量的16%。

市场上未售出住宅库存量较上年同期增长6.0%，至228万户，为2012年8月以来最高。

供应改善正在帮助缓和房价增长。房价中值较上年同期增长5.1%，为2012年3月以来最低增幅。

“这是楼市长期状况的良好信号，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding称，“我们预计楼市不会是今年经济成长的重大推动力，但这些数据至少暗示楼市也不会拖累经济成长。”

即便如此，5月成屋供应量从4月的可供销售5.7个月降至5.6个月。拥有六个月供应量，通常被认为是良好的供需平稳状态。(完)

(编译 郑茵/许娜/于春红; 审校 张荻)

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