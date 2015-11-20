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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 20日 星期五 14:37 BJT

皇马贝尔伤愈 为国家德比做好准备

11月19日，皇马前卫贝尔借助皇马官网发声，表示自己已完全康复，并为周六的西甲国家德比做好了充足准备，希望自己的速度和力量为皇马战巴萨助力。贝尔称：“大家一定可以看见两支球队对攻，愿进球多的是皇马。”路透

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