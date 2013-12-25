《热点透视》美国楼市复苏势头明年可能消退

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio

路透华盛顿12月24日 -美国楼市复苏势头2014年可能消退。新规则一旦开始推行，银行就可能收紧放贷标准。而利率上升也可能压低房贷数量。投资者现款购房会支撑房价，但大概并不足以防止楼市大幅放缓。

最近楼市表现红火。标普/Case-Shiller房价指数显示，美国2013年第三季房价较上年同期上涨11%，为六年前楼市泡沫破灭以来的最大涨幅。与此同时，据市场研究机构Realty Trac，止赎活动已降至2005年水准。此外，全美不动产协会(NAR)报告还显示，5月以来成屋销售年率一直高于500万户，为2007年以来最佳表现。

但美国似乎准备给这股强势复苏势头泼冷水。所谓的合格抵押贷款规则将在1月出台。该规则要求银行采取许多严格的新标准，这可能导致住房信贷或会较当前水准萎缩--目前已低于这波荣景之前的水平。

国会明年甚或会在抵押贷款融资方面进行一些改革，或许为担保机构房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB制定关闭计划。参众两院都在考虑议案，即将离任的参议院金融委员会主席Tim Johnson卸任前需要留下一些立法成果。

同时，抵押贷款需求也可能萎缩。因为长期利率数年来被美联储人为压低，现在即将上升。这不仅会导致借款人为现有住房贷款再融资的活动减少，而且还会阻碍一些人购置新房。

但楼市前景也不是完全没有希望。据NAR，自2010年中以来，全现金购房在所有成屋销售中占30%，其中主要是像黑石集团(百仕通)(BX.N)这样的投资者。该比例是历史水准的三倍还多。这或许会防止房价大跌，但对于一般买家没什么帮助。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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