美国房市拐点或现 正面消息可期

美国房屋市场触发全球金融崩溃，进而造成今天的欧洲债务危机。但该市场可能已经到了拐点，即将开始传出一些正面消息。

* 初步迹象显示美国房屋市场可能处於拐点

* 为美国GDP成长提供一丝希望

* 美国经济缓慢康复,成为投资者避风港

路透华盛顿12月18日电---美国房屋市场触发全球金融崩溃,进而造成今天的欧洲债务危机.但该市场可能已经到了拐点,即将开始传出一些正面消息.

美国住宅建筑活动明年有望略有扩张,并为2012年国内生产总值(GDP)成长率贡献0.1或0.2个百分点,这将是2005年以来的首次.虽然这只是一线希望,但将为缓慢康复的美国经济画面再添上一笔.

一度火热的中国房地产市场降温,中国对最大贸易夥伴欧盟(EU)的出口也一改多年来以两位数高速增长的势头,呈现下降局面.中国经济正在迅速放缓.中国制造业活动连续第二个月萎缩,外商直接投资(FDI)也在下降.

巴西经济也陷入了停滞,而印度则在急剧萎缩.从全球来看,过去三个月有48家央行降息,以阻止经济下滑.国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德上周称经济前景"非常黯淡".

"无论是低收入国家、新兴市场、中等收入国家还是发达经济体,世界上没有一个经济体能免于受到正在展开而且加剧的危机的影响,"拉加德表示.

欧元区主权债务价值下降导致欧洲银行业者的资本严重缩水,迫使其减支以增强资本,因此一些市场的流动性和信贷正在收紧.投资者纷纷寻求避险,购买美国资产,结果推动美元上扬.黄金、石油和其他大宗商品下挫.

以香港为基地的投资研究公司GaveKal Research表示,"在这种选丑比赛中,美元赢得最不丑桂冠."

在形势动荡之际,任何有关美国经济转强的迹象都将支撑这种利多美元的趋势.

下周将公布的一系列数据或将证明楼市已经触底.

High Frequency Economics的Ian Shepherdson指出显示楼市来到拐点的诸多因素.新屋库存处於纪录低点16.2万户.如果需求上升,2012年供应可能显得吃紧.未售成屋库存也小於先前预估,这将进一步支撑楼市成长.

全美住宅建筑商协会(NAHB)信心指数暗示乐观情绪正在回升.自6月以来稳定上扬,已来到2010年4月所及的水准.此外,标准普尔房屋建筑商类指数(XHB.P)本季也跳涨逾20%.

Shepherdson表示,抵押贷款者放宽首付要求,这让更多民众有能力购屋.

"(贷款)量成长的先决条件到位,我已经悲观了六年,"他表示.他预测住宅投资明年将为GDP成长率贡献零点几个百分点.

"住宅投资不再对GDP构成拖累,"野村经济分析师Ellen Zentner表示.他预测明年美国经济将成长2.3%,房市部分将贡献0.1个百分点.

出租单位的兴建已在成长,明年料将保持该趋势.

但若要持续上扬还需求其他几个因素--强劲的就业市场、收入成长和正面的经济景气.

劳动市场正在走强,但个人收入未能跟上通胀.周五公布的数据料将显示个人所得在10月增加0.4%後,成长再度放缓.

如果没有这些支撑因素,房屋需求将依然疲弱,即使抵押贷款利率接近历史低位.

贷款机构Quicken Loans的首席分析师Bob Walters持高度谨慎态度,认为房产市场2012年充其量也就是横向波动."我们正在慢慢康复.问题是这个过程将持续数年,"他说.

周一将公布的全美住宅建筑商协会(NAHB)12月房屋市场指数料持平於20.Shepherdson称,如果该指数上升,可算是"了不起的大事",意味着新屋开工走强.将於周二出炉的11月新屋开工数据料显示增长1%左右.

周三的报告料显示成屋销售增长1.8%,周五的新屋销售数据预计也出现增加.

周五市场将因圣诞节假期提前收市,而且本周数据不多.

欧元区方面,将於周三公布的消费者信心指数料继续下滑;在亚洲,日本央行上月下调成长预估後,周三可能维持评估不变.(完)

--编译/审校 张涛/王祥琼/戴素萍/王兴亚

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