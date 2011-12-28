美国楼市近期改观 主因租房需求增长

路透12月27日电---Brian Keith前所未有地忙,因为他供职的JHP Architecture建筑设计公司正忙于完成达拉斯一座300套公寓大楼的设计工作.而这个项目不过是该公司手头众多项目中的一个.美国房屋租赁市场需求上升令该公司业务激增.

需求增长令JHP不得不扩大公司规模,预计该公司至少到明年第一季都将不断招募人手.

"总体业务正在恢复,还有不少合同有待执行,"身为JHP市区设计规划部门负责人的Keith说,"客户对多户房屋的兴趣很大,大量需求还没有释放出来."

由於失业率高达8.6%,房屋止赎数量上升,且房产价格承压,越来越多的美国人放弃拥有自己房屋的梦想,转而选择租赁,这一转变正在重塑美国房地产业的面貌.

今年第二季时,拥有自己房屋的美国人比重从2004年底时的69.2%下降到13年低点65.9%.第三季略微增至66.3%.

另一方面,出租房屋空置率在第三季降至9.8%,上年同期为10.3%.

摩根士丹利分析师Oliver Chang在最近一份报告中称,2012年将是"房东年".

"租金在上涨,空置率下降,新组建的家庭不断增多,而租赁房供应有限,"摩根士丹利的报告称,"相信租赁房的需求将会继续攀升."

美国房屋开工的相关图表(link.reuters.com/xah75s)

美国自有房与租赁房对比图表(link.reuters.com/pah75s)

美国房租价格涨幅走势图(link.reuters.com/nah75s)

11月新屋开工跳涨9.3%,年率达到19个月高点,令人乐观认为遭受重创的房屋市场正在重新站稳脚跟.

不过,增幅几乎完全来自多户房屋.房间套数不少於五套的新屋开工较10月增长逾30%,为上年同期水准的将近两倍.

价格也反映出需求的变化.房租成本在过去一年上涨2.4%,2010年仅上升0.6%.

ITG Investment Research的资深分析师Steve Blitz称,回报上升激励公寓楼的开发活动.他表示,住宅建设的下一波"热潮"已然开始.

"租金上涨的原因在於,过去15年间出租物业项目的建设一直不足,因为典型承租人越来越有能力获得低成本融资来置业,"他在研究报告中写道.

需求升温对房地产开发商来说是一个好消息,但住宅建设升温对美国整体经济的影响仍不明朗.

"2012年住宅建设将为国内生产总值(GDP)作出正面贡献,但房价下跌将对GDP带来负面影响.因此,房地产业对美国经济的总体影响将是中性的或略有拖累,"Moody's Analytics的首席分析师Mark Zandi谈到.

住宅建设在2005年末达到顶峰,在整体经济活动中的占比约为6.2%,目前这一比例仅为约2.4%.

美国房屋开工在2009年4月创下自1959年1月有记录以来的低位.尽管多户房屋开工的增长提振了楼市,但对独栋房屋建设而言,2011年或许是有史以来最低迷的一年.

"业务较去年略微下降,"第三代住宅建造商Bill Zach表示.他的家族企业Zach Building Co位於威斯康辛州的Milwaukee地区,主要从事独栋房屋的建设.

对Zach来说,在众多竞争对手已经破产的时候,他的公司还在运转,这在一定程度上代表着成功.

"过去我的竞争对手常常是那些拥有一辆皮卡就称自己是建筑商的人.这样的人成百上千,"Zach说,"现在不是这样了,这些人正纷纷退下阵来."

但此时却出现了转机的迹象,并且有信号显示,美国楼市可能就快触底.

一项衡量未来建筑支出前景的指标--建筑开支指数(Architecture Billings Index)上个月上升,并升穿50大关,说明建筑订单增长.

道琼房屋建筑类股指数.DJUSHB自10月初以来已累计蹿升逾30%.

"住宅建设终於从经济衰退後的低谷开始攀升,"德意志银行首席美国分析师Joseph Lavorgna表示,"房屋开工、建筑许可及多数房屋销售指标将在明年春季的置业季面临真正的考验."(完)

--编译 郑茵/兰秀娟;审校 徐文焰

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