美国楼市复苏态势不变

路透华盛顿4月3日 - 房地产数量不足可能令美国房屋销售在春季销售旺季的优势略减，但房市复苏态势应该仍然不变。

由于投资客和一般美国民众利用抵押贷款利率处于近纪录低档之际入市，近几个月来待售房屋存量急速减少。

拜就业市场改善和美国联邦储备委员会(FED/美联储)超宽松货币政策之赐，房屋需求激增，这在经济因应华府节省开支带来的阻力之际，提供了坚稳的支撑。

2月时市场上二手房存量有194万户，约相当4.7个月的供应量。同期待售独栋新屋存量约有15万户，约可供应4.4个月的销售。

市场通常认为供需健全需要六个月的供应量。鉴于春季房市销售旺季即将到来，不动产经纪商和经济分析师对目前供应紧俏的情况都感到担忧。

“市场上，买方远比卖方多。如果有更多待售房屋，低利率应能大量带动房市景气。”西雅图的线上房地产集团Redfin执行长Glenn Kelman称。

全美不动产协会(NAR)预期今年春季成屋销售将较上年同期成长7-8%，而今年全年销售料成长7%，年率约达500万户。目前成屋销售年率为498万户。

进入市场的止赎屋近几个月已明显减少。止赎屋既是房市的供应来源，也是市场复苏的关键阻力。

“回溯2007年，当时有些投资者运用极高的杠杆入市。他们买屋之后，六个月内就以更高价钱脱手，”Kelman指出。“但现在不复见到这种情况，我们目前所见的投资人都是拿现金来买屋。”(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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