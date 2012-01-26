美国12月成屋销售触及11个月高点 房屋供应减少

* 成屋销售升至11个月高位

* 市场中的房屋供应量为2005年以来最低

* 房价较上年同期下降2.5%

路透华盛顿1月20日电---美国12月成屋销售触及11个月高点,市场中的房屋供应数量为近七年来最少,显示出房屋市场逐渐复苏.

全美不动产协会(NAR)周五公布,美国12月成屋销售年率为461万户,增长5%,全国四个地区均录得增长.

多户型与单户型房屋销量双双上升.

"看来房屋市场可能正在缓慢地脱离困境,"RBS的分析师Omair Sharif表示.

这份相当乐观的数据,以及希腊接近与民间债权人达成协议的消息,推动美国公债价格走低.美国股市表现不一,而美元指数变动不大.

虽然12月成屋销售略低於分析师的预期,但这是连续第三个月增长,增强了人们对於房市复苏的希望.

但过多未售出房产压制房价,而银行业者收缩贷款,可能使得房屋市场的复苏异常缓慢.

**影子库存令人担忧**

上个月市场上有238万户未售出房屋,是2005年3月以来最低水平.按12月份的销售速度,这些房屋相当於6.2个月的供应量,这是2006年4月以来的最低值,低於11月的7.2个月供应量.

但NAR指出,未售出房屋库存往往在冬季下降.

6个月的供应量一般被看作理想水平,高於6个月预示房价将进一步下跌.

12月房价中值较上年同期下降2.5%,至164,500美元.2011年全年来看,房价下降了3.9%,平均价格降至166,100美元,为2002年以来最低.

随着银行完成止赎手续并把更多的房屋推向市场,未来几个月房价可能面临更大的压力.这类房屋就是所谓的"影子"库存.

**期待援助**

美国联邦储备委员会(美联储,FED)的部分官员表示,美联储应该考虑进一步购买抵押支持证券,以帮助促进房市复苏,但预计周二和周三的政策会议不会推出相关举措.

12月成屋销售较上年同期增长3.6%,去年一共售出426万户房屋,比2010年上升1.7%.

但复苏之路将非常坎坷.查封房产(distressed property)、止赎房屋和亏本出售房屋占12月总体销量的32%,与11月相比几无变化.

NAR表示,三分之一的成屋待完成销售合同被取消.

"有充分理由相信,银行不会把信贷标准降到衰退以前的水平...,"ITG Investment Research的资深分析师Steven Blitz表示.

"再加上改善的速度缓慢,房屋市场不会发生急剧转变.但是,可以越来越有把握地断言,该市场终於变好了."(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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