在纽瓦克市 美国梦是今年最甜蜜的情人节礼物

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透新泽西洲纽瓦克市2月14日（记者 Peter Wolf） - 对于情人节一早就在新泽西洲纽瓦克市排队的200多对夫妇来说，该市以每块1,000美元低价销售地皮的计划是他们实现美国梦的机会。
排队者的数量超出了想出这个点子的官员们的预期。官员们希望通过这样的行动吸引年轻的家庭入住。
“家庭是社区的核心，因此我们希望改变大家对我们社区的认识，让人们选择在纽瓦克市生活，”纽瓦克市市长Ras Baraka说道。
Baraka表示，相关网站获得了一万次点击，国际媒体也对此予以关注。
此次共销售100块地皮，先到先得，只面向夫妇，无论是否结婚。买家需要承诺在18个月内建成房屋，并在那里居住至少5年。
有超过225对夫妇排队，其中30对夫妇整夜在街上扎营度过，当夜温度在零下7度左右。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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