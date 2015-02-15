在纽瓦克市，美国梦是今年最甜蜜的情人节礼物

(本文由路透中文网编译提供)

路透新泽西洲纽瓦克市2月14日 - 对于情人节一早就在新泽西洲纽瓦克市排队的200多对夫妇来说，该市以每块1,000美元低价销售地皮的计划是他们实现美国梦的机会。

排队者的数量超出了想出这个点子的官员们的预期。官员们希望通过这样的行动吸引年轻的家庭入住。

“家庭是社区的核心，因此我们希望改变大家对我们社区的认识，让人们选择在纽瓦克市生活，”纽瓦克市市长Ras Baraka说道。

Baraka表示，相关网站获得了一万次点击，国际媒体也对此予以关注。

此次共销售100块地皮，先到先得，只面向夫妇，无论是否结婚。买家需要承诺在18个月内建成房屋，并在那里居住至少5年。

有超过225对夫妇排队，其中30对夫妇整夜在街上扎营度过，当夜温度在零下7度左右。(完)