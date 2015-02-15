在纽瓦克市，美国梦是今年最甜蜜的情人节礼物

中国经济：多渠道扩大社会保障基金规模，有效应对人口老龄化挑战--副总理
路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新泽西洲纽瓦克市2月14日 - 对于情人节一早就在新泽西洲纽瓦克市排队的200多对夫妇来说，该市以每块1,000美元低价销售地皮的计划是他们实现美国梦的机会。
排队者的数量超出了想出这个点子的官员们的预期。官员们希望通过这样的行动吸引年轻的家庭入住。
“家庭是社区的核心，因此我们希望改变大家对我们社区的认识，让人们选择在纽瓦克市生活，”纽瓦克市市长Ras Baraka说道。
Baraka表示，相关网站获得了一万次点击，国际媒体也对此予以关注。
此次共销售100块地皮，先到先得，只面向夫妇，无论是否结婚。买家需要承诺在18个月内建成房屋，并在那里居住至少5年。
有超过225对夫妇排队，其中30对夫妇整夜在街上扎营度过，当夜温度在零下7度左右。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/10 日本 标售六个月期贴现国库券 5/10 美国 发售10年期公债 5/10 意大利 标售国库券 5/10 德国 标售五年期联邦债券 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 5/16 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 5/16 日本 标售五年期公债 5/17 日本 标售一年期贴现国库券 5/17 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2