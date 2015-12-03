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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 3日 星期四 15:58 BJT

皇马阵容涉嫌违规 国王杯面临出局

12月2日，西班牙国王杯第四轮比赛，皇马3-1击败弱旅卡迪斯，但皇马因为排兵布阵之错，或被取消本赛季国王杯参赛资格。皇马的切里舍夫因上赛季代表比利亚雷尔出战国王杯半决赛累计得到国王杯赛场第三张黄牌，应被禁赛一场，此役本不该上场的他却首发出战。当天巴萨主场6-1轻取西丙球队利亚诺文塞，成功晋级16强。路透

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