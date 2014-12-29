《热点透视》美国住房需求稳步集气 2015楼市表现可期

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 陈宗琦

路透华盛顿12月29日 - 美国楼市将出现另一波升势。尽管面临利率上扬与房屋购买力下滑的压力，但家庭组成增长、就业岗位增加以及信贷趋于宽松，看来都将提振楼市。

2008年经济危机之后，房价反弹意外迅速。从2012年初的低点以来，标准普尔/CaseShiller全国房价指数已经跳涨25%，重新回到2005年中期的水准。美国房价中值也重返20万美元水平上方。

不过与其说是需求增长，这更多要归因于供应减少。房屋拥有率持续下滑，目前为64%，接近房屋拥有率上升前1990年代中期的水平。与此同时，每年约45万户的新屋销售速度，也仅为经济危机前高峰水准的一半。

目前有一股遭到积压的新家庭住房需求。自从2007年以来，每年平均只有60万户新家庭组成，如果与人口成长一致，数量应为120万户。新家庭组成今年料将达到85万户，为2006年以来最高，但之后有可能更高。

如果美国18-34岁人口有更多人找到工作，上述情况将更为明显。这个年龄区间的就业人口比，在2011年中期下滑至65%的低点。不过现已反弹至69%，与2007年触及的73%高点仍有一段距离。实质人均收入亦出现增长，尽管幅度依然不强。

根据美国抵押贷款银行协会(MBA)，2012年以来房屋贷款的可得性逐渐提高。住房相关主管机关最近对部分政府担保贷款，宣布了较为宽松的标准。

楼市的风险包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将于2015年升息。6月时热点透视房屋购买力指数显示，利率调升可能轻易压过收入缓慢增长的影响，在几年内就将房屋购买力压低至2008年的水平，从6月到现在，情况并没有太大的改变。

美国经济与就业市场强劲的程度，看来足以克服不利因素。尽管楼市再度火热的可能性不高，但楼市仍有可能在2015迎来近年来表现最为强劲的一年。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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