摩根士丹利仍预计美国2016年陷入衰退的机率为20%

路透纽约1月22日 - 摩根士丹利的经济学家仍预计，美国经济在2016年陷入衰退的机率为20%，因有证据显示制造业萎缩，同时服务业扩张速度出现放缓迹象。

“这种预估依然是适宜的，”该行在周五发布一份研究报告中说。

他们预计，美国第四季国内生产总值(GDP)几无变动，2016年GDP增幅可能为1.8%。

路透访问的经济学家的预估中值为，美国第四季GDP环比增长年率为0.80%，2016年GDP较上年增长2.5%。

美国政府将在1月29日公布第四季GDP初值。

摩根士丹利分析师表示，如果2016年GDP增幅下降至1%-1.5%，那么美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能不会升息。

美联储去年12月展开了近10年来的首次升息行动。美联储政策制定者还公布了经济和利率预估，显示其平均预计2016年将升息四次，每次升息25个基点。

“如果美国经济增长速度上不去，甚至增速变慢，那么美联储可能会暂停升息，使得这轮政策紧缩周期的升息就是‘仅此一次’，”摩根士丹利分析师表示。

他们在另一份报告中表示，最近股市大跌且通胀预期已降至纪录低位，这些都暗示美联储今年可能根本不会升息。

“综上所述，自12月以来金融环境已经大幅紧缩--我们估计相当于四次升息带来的经济效果。美联储升息是为了紧缩金融环境，但它不会在市场已经自行紧缩后还采取行动，”摩根士丹利分析师写道。(完)