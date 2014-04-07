一周焦点：美国稳步复苏 外界审视目光聚焦于欧洲与中国

综述：美国及盟国正权衡选项 因应朝鲜导弹试射--美国家安全顾问
路透华盛顿/平壤4月17日 - 美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜最新一次失败的导弹试射，强调他所称的国际行动共识。
* 全球最高金融决策官员将聚首IMF会议
* 会上将讨论如何重新激发经济活力
* 欧洲央行暗示或将针对低通胀问题采取行动
* 对于中国顺利实现经济重新平衡的能力仍有疑问
* FOMC将发布上次会议记录
路透伦敦4月6日 -全球最高金融决策官员本周稍晚将聚首华盛顿，与20国集团(G20)财长和央行总裁一同参加国际货币基金组织(IMF)4月11-13日的春季会议，讨论如何刺激经济增长。IMF在此之前已呼吁欧洲方面付出更多努力。
IMF的呼吁令欧洲央行(ECB)总裁德拉吉有些恼火，他建议IMF应在美国联邦储备委员会(美联储/FED)下次政策会议之前，先给美国列出一个待做事项清单。
不过由于美国正处于稳步复苏，市场目光焦点自然将放在欧洲和中国方面，看它们是否有能力实现可持续的经济增长。美国周五公布的非农就业报告显示，3月就业岗位强劲增长。
中国政府上周表示，将加快铁路项目建设，并对小型企业实施减税；这是中国今年以来推出的首个刺激经济活动的实质性举措。经济学家仍预期该国经济增长在今年年中将会放慢。
流动性紧张以及前所未有的国内债券违约事件，使得投资者焦虑不安，但同时令投资者获得一些安慰的是，情况的恶化使得政府刺激经济的可能性上升。
定于周四出炉的中国3月贸易数据，将是判断最新经济形势的最佳指标。
高盛预计全球经济将在今年第二季度回升。
“美国经济将从天气和去库存化的拖累中反弹。中国年初开局的极端疲弱局面亦会有些好转，因为温和刺激措施已到位，”高盛首席市场分析师Dominic Wilson说。
Wilson说，更重要的是，尽管美国在削减购债规模，但其货币形势仍然超宽松，同时欧洲央行和日本央行料会进一步放松政策，虽然可能不会在本周会议这么做。
周三公布的美联储上次会议记录将受到密切关注，因为叶伦在这之前甫暗示升息可能早于市场预期，从而扰动市场。
英国央行、瑞典央行或波兰央行在本周料不会改变政策。
中国经济和贸易相关图表：link.reuters.com/fut96s
欧洲央行利率和通胀相关图表：link.reuters.com/juw29s
欧洲央行上周决议按兵不动，但总裁德拉吉表明通胀若未上扬的话，未来可能采取包括印钞票等政策手段。
问题在于欧洲央行是否试图在未采取激烈措施的情况下，放话压低强势欧元，抑或其警觉性已然升高；强势欧元将压低进口物价，并将进一步压抑通胀。
德拉吉及其重要官员将参加IMF会议，对他们的建议料不绝于耳。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一将于欧洲议会发表谈话。
IMF总裁拉加德早已表示，欧元区需要采取包括非传统措施等更多货币宽松行动，但在通胀可望于4月因技术因素回升的情况下，她可能会先静观其变。
“假如通胀在4月上升的话，关于量化宽松(印钞票以购买资产)的讨论可能会退烧，”德国商业银行分析师MichaelSchubert表示。
在欧元区内，法国总统奥朗德重组内阁，重新激发对经济成长的议论。奥朗德称尽管法国为了通过减税以帮助消费者和企业，已经将削减预算赤字以符合欧盟上限的期限推迟，但恐怕也无法实现目标。
欧盟官员之前呼吁法国实现其目标，但意大利新总理伦齐也推行类似的举措，他们将在此次华盛顿会议上找到盟友。
乌克兰将是IMF会议的突出问题。IMF已经提供了至多180亿美元的救助，希望整体金援控制在270亿美元以内，并称其相信无论哪方赢得5月末的大选，都会继续推行包括大幅提高国内天然气价格在内的计划。
会议还将讨论其他条件是否可以比IMF通常的要求放宽。
总之，G20会议和IMF会议是否会有实质结果还需拭目以待。
“据我们的分析，基本情况就是G20峰会成果较小且短暂，不够系统且不稳健，”欧洲央行在周五发布的一份研究结果显示。(完)
(编译 徐文焰/侯向明/龚芳/李爽 审校 戴素萍/徐文焰)
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