《热点透视》美国复苏景况对华尔街的助益远高于一般民众

图为纽交所外的华尔街路标。 REUTERS/Carlo Allegri

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 王冠中

路透纽约3月7日 -美国复苏至今对一般民众的助益远不如对华尔街的提振。周五公布的美国2月就业数据，以及标准普尔500指数触及谷底五年后于周四创下纪录新高，都是佐证。

就业数据显示，美国非农就业人口仍较2008年1月时少了66.6万人，当时的非农就业人口达到巅峰，总计1.384亿人。在严寒气候下，美国2月非农就业岗位增加17.5万个，优于市场预期，而春季时可望见到建筑业和其他领域进一步改善。但高达6.7%的失业率，意味着有许多美国民众仍在寻找工作。

此外，股市已经远远摆脱危机后的低潮。标准普尔指数3月6日收盘位几乎是五年前低点的三倍，且较2007年10月触及的前次纪录高点高出近20%。

经济确实正在缓慢复苏，而股价也会反映这情况。人均GDP也在回升，目前已较六年前就业触顶时高出逾2%。尽管如此，和股市投资人所展现出来的乐观气氛，这些温和的改善显得微不足道。

尽管许多美国民众因股市上扬而受益，但通常是透过养老金计划和退休金帐户而受益；根据美联储数据，2010年时，直接或间接持有股票的美国家庭不到半数。2008年以来的超低利率给其他类型资产价值带来的提振效果，则只是让更少数的群体受益。

房屋价格回升，是较为广泛的正面效益，但整体而言，结构性因素和过去五年来政策选择，对于坐拥资本者的益处大于仅能提供劳力的民众。

相较于能够承受股市投资风险的富裕人士，求职者、没有任何投资部位者，和倾向规避风险的存款人都没能受益。随着复苏迈进，一般民众应该也要有机会分一杯羹才对。(完)

(译文审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。