美国拟增招员工企业减少 主要归咎於欧债危机

路透华盛顿7月16日电---全美商业经济协会(NABE)一份调查周一显示,美国企业招聘员工计划有所缩减,有越来越多的企业认为欧洲债务危机正在侵蚀其营收.

NABE周一称,6月受访企业中,仅有23%计划在未来半年中增加人手.

NABE在3月底和4月初开展的前次调查显示,当时受访企业中有39%预期未来六个月本公司和本行业的雇员人数上升.

近几个月,美国企业雇佣活动大幅放缓,因雇主担心欧债危机拖累全球经济.

一些经济数据显示,至少有部分聘雇活动的放缓是出於谨慎考虑,而非业务活动滑坡.例如美国劳工部7月6日公布的报告显示,上月企业要求雇员延长工作时间,尽管其放慢了招聘速度.

NABE的调查暗示,企业在招聘上的这种谨慎态度料会延续.

调查还显示,47%的企业认为营收下滑是因受到欧债危机拖累.

NABE在6月14日至6月26日对67家成员企业进行了调查.约40%的受访企业拥有超过1,000名员工.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

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