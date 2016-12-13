媒体大亨Sumner Redstone取消CBS与维亚康姆合并计划

路透纽约12月12日 - 媒体大亨Sumner Redstone和女儿Shari周一取消了哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)与维亚康姆(Viacom)(VIAB.O)合并的计划，导致维亚康姆股价重挫逾9%。

这项合并计划一直停留在初步洽商阶段。该计划的失败令人质疑均由Redstone控制的这两家公司的前途，因为在媒体产业，规模变得日益重要。美国电话电报公司(AT&T) (T.N)收购时代华纳(TWX.N)的交易，料将重塑这个产业。

合并磋商的中止并非完全出乎预料。据熟悉情况的两名消息人士，双方从未进入价格谈判，而且对于维亚康姆价值的看法也大相庭径。

维亚康姆股价收低9.4%至34.99美元。CBS最初上涨1.8%并触及近两年半高点，因CNBC援引纽约邮报报导称威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)有意收购。威瑞森通讯拒绝评论。CBS收低0.61%，报62.18美元。

**仍需要调整**

拥有CBS和维亚康姆80%表决股权的电影公司National Amusements在一信函中说，他们停止推动协议系，因预期维亚康姆可在新领导层的带领下扭转乾坤。National Amusements是Redstone和女儿Shari拥有的私人公司。

10月底时，维亚康姆任命其国际业务部主管Bob Bakish出任代理执行长。周一下午宣布终止研究本项合并计划时，公司将其职位扶正为执行长。

而拥有CBS和维亚康姆第二大表决权的是Mario Gabelli的公司。他表示对合并计划失败并不失望，认为两家公司最终仍可能合并。

“维亚康姆需要一番改造，”他说。

谈判僵持的关键之一，是CBS执行长Leslie Moonves要求在两家公司合并后仍拥有自主权。

消息人士说，National Amusements原本愿意在这个问题上让步，不过最后决定让Bakish取得维亚康姆控制权。消息人士因未获授权公开发言而拒绝具名。

维亚康姆发言人证实收到National Amusements发出的信函，而CBS发言人拒绝置评。(完)