媒体大亨Sumner Redstone取消CBS与维亚康姆合并计划

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透纽约12月12日 - 媒体大亨Sumner Redstone和女儿Shari周一取消了哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)与维亚康姆(Viacom)(VIAB.O)合并的计划，导致维亚康姆股价重挫逾9%。
这项合并计划一直停留在初步洽商阶段。该计划的失败令人质疑均由Redstone控制的这两家公司的前途，因为在媒体产业，规模变得日益重要。美国电话电报公司(AT&T) (T.N)收购时代华纳(TWX.N)的交易，料将重塑这个产业。
合并磋商的中止并非完全出乎预料。据熟悉情况的两名消息人士，双方从未进入价格谈判，而且对于维亚康姆价值的看法也大相庭径。
维亚康姆股价收低9.4%至34.99美元。CBS最初上涨1.8%并触及近两年半高点，因CNBC援引纽约邮报报导称威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)有意收购。威瑞森通讯拒绝评论。CBS收低0.61%，报62.18美元。
**仍需要调整**
拥有CBS和维亚康姆80%表决股权的电影公司National Amusements在一信函中说，他们停止推动协议系，因预期维亚康姆可在新领导层的带领下扭转乾坤。National Amusements是Redstone和女儿Shari拥有的私人公司。
10月底时，维亚康姆任命其国际业务部主管Bob Bakish出任代理执行长。周一下午宣布终止研究本项合并计划时，公司将其职位扶正为执行长。
而拥有CBS和维亚康姆第二大表决权的是Mario Gabelli的公司。他表示对合并计划失败并不失望，认为两家公司最终仍可能合并。
“维亚康姆需要一番改造，”他说。
谈判僵持的关键之一，是CBS执行长Leslie Moonves要求在两家公司合并后仍拥有自主权。
消息人士说，National Amusements原本愿意在这个问题上让步，不过最后决定让Bakish取得维亚康姆控制权。消息人士因未获授权公开发言而拒绝具名。
维亚康姆发言人证实收到National Amusements发出的信函，而CBS发言人拒绝置评。(完)
(编译 张涛/李婷仪 审校 龚芳/张荻)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。