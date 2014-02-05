美国多年来首次批准对欧洲再出口海外原油

路透纽约2月4日 - 美国政府多年来首次批准对欧洲再出口数量有限的海外生产的原油。

据路透通过《信息自由法》申请获得的数据，美国商务部去年以来发放了两份向英国出口原油的许可，并发放了两份向意大利出口原油的许可。

一份向德国出口原油的申请在1月提出，正在等待工业和安全局(BIS)的决定。美国1975年通过的一项法律禁止多数原油出口，只有少许例外，包括对加拿大销售原油和再出口。

周二在路透报导上述许可之后，一名BIS官员表示，这些许可只是覆盖海外原油的再出口，不涉及美国本土生产的原油。他没有说供再出口的原油将来自何处。

BIS稍早没有回复要求其评论以下问题的请求：这些许可是针对海外原油的再出口，还是面向在美国生产的原油的互换交易。根据现有的法规，这两种情况都是允许的。

据BIS的数据，这是至少2000年以来首次发放对英国出口原油的许可，并且是2008年以来首次向欧洲国家出口原油的许可。数据显示，BIS自2013年1月以来批准了120个许可，其中几乎90%是面向加拿大销售。

虽然新批准的许可并不表明美国生产商正在把更多的原油销往海外，但可能加剧华盛顿关于禁止原油出口利弊的争论。美国页岩油产量不断增长，今年就可能让国内炼油厂消化不了，上述问题是今年最紧迫的政策问题之一。

这可能令外界益发预期，奥巴马政府将允许油企利用现有法规的条款，缓慢增加出口，同时延迟就是否取消禁令做出决定。

由于美国原油产量触及25年高点，许多油企正在考虑开辟其它市场，并呼吁取消出口禁令。他们认为，该禁令是1970年代的遗物，当时是为了应对阿拉伯原油禁运导致的油价大涨。

BIS的数据未显示哪些许可得到了使用，能源部的原油出口数据也未表明截至2013年11月对欧洲出口了原油。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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