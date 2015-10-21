综述：美国监管机构考虑改革 直击美国债市软肋

路透纽约10月20日 - 美国政府监管机构正在苦苦思考，对于电子化程度日益提高的债券市场所暴露出来的软肋到底该怎么办。美国政府监管机构周二表示，或许有必要进行侧重于稳定性的改革，应对所谓的“永无止境的速度追求”。

2014年10月15日美国公债市场曾不明缘由地发生所谓的“闪电拉升”，导致债券价格出现急剧震荡。此后监管机构对近13万亿美元的美国公债市场结构变化加强了审查。

与此同时，部分投资者和交易商则担心，美国公债市场会更频繁地发生这类重大干扰。美国公债原本被视为全球最安全的证券。

一份有关去年市场冲击的报告提到，高频交易中的算法策略的地位日益突出，其力量可在若干份之一秒的时间里推动成数以亿美元计的交易。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)委员鲍威尔称，目前美国公债市场结构有利于参与此类高频交易的公司。

“这种市场结构可能会改变，更注重提供流动性，而不是无休止的争相提高速度，”鲍威尔在纽约联储为期两天的会议上称。他提到频繁“分批”标售，以及交易指令的最短有效时间等可能会改变。

美国证券交易委员会(SEC)主席Mary Jo White随后称，债市可能借鉴规模更小，电子化程度更高的美国股市的经验。股市经纪商和交易所采取了自动暂停交易等安全阀门机制。

债市“算法”交易的支持者称，该交易的增长改善了市场定价和效率，批评人士则指责其加剧了市场波动。股市五年前曾经进行过这样的辩论。

财政部长顾问Antonio Weiss强调，监管部门处在1998年以来首次大规模审视公债市场结构行动的初步阶段。

“但算法交易和高速交易的发展增加了操作风险，并凸显出全面监管和风险管理的必要性，”他在交易员和银行家会议上表示。

Weiss表示，像2014年10月15日的那种震荡局面，“可能会因高速自动化交易策略与交易规则、场所和产品等一系列因素之间的相互影响而被放大或加快。”

有关2014年10月闪电式上涨的报告并未提出具体的规则更改。报告是由美联储、财政部、SEC和商品期货交易委员会(CFTC)于7月联合公布的。

SEC的White表示，2010年5月6日的美国股市暴跌(被称为“闪崩”)与一年多前的美国公债震荡有类似的地方。

自那以后，SEC设置了熔断机制和防止破坏市场秩序的规则，以平抑股市上的极端价格波动。

White说，想要改革债券市场的监管部门，可能要研究对算法交易和使用这种策略的公司加强监管，并考虑制定相关规则，增强非交易所交易系统的透明度。(完)