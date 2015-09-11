美国未来一年将接收至少1万名叙利亚难民--白宫

美国白宫周四称，总统奥巴马指示政府准备在接下来一年接收至少1万名叙利亚难民。自叙利亚2011年陷入内战以来，美国已接收了1,500名难民，到10月预计会再接收300名难民。倡导难民权益的人士及一些国会议员称，再接收1万名难民仍不足以解决叙利亚内战引发的人道主义危机。叙利亚内战已经导致大量难民涌入欧洲。路透