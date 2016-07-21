美国放行百威英博并购SABMiller案 增精酿啤酒业保护条款

路透纽约7月20日 - 美国反垄断监管机构周三批准酿酒业巨擘百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR) (BUD.N)和SABMillerSAB.L的1,070亿美元并购交易，之前两家公司同意出脱美国啤酒资产，并维护独立精酿啤酒业者的竞争。

公司方表示，SABMiller位于美国丹佛的合资伙伴摩森康胜(Molson Coors)将从SABMiller手中，买入两家公司在美合资企业MillerCoors的58%股份。他们将剥离目前进口或获准在美贩售的所有SABMiller啤酒品牌权利。

百威英博也已同意削减对经销商的销售奖励计划。路透先前报导称，美国司法部正调查百威英博按经销商销售其啤酒的整体占比，对配销商提供奖金的作法。

此外百威英博在收购任何精酿啤酒品牌前，也必须取得司法部的批准。一位消息人士不愿详细说明将这项审查纳入考虑是基于哪些特定考量。

消息人士称，百威英博与司法部达成协议的条款有效期为10年，是这类协议的典型期限。

“虽然我们将对美国销售计划及政策的若干部分进行一些调整，但对这个市场的基本态度和承诺不变。”百威英博首席执行官布理托(Carlos Brito)在声明稿指出。

澳洲、欧洲和南非已放行百威英博和SABMiller的并购交易。目前正等待中国方面的审查，出售SABMiller在华润雪花啤酒持股的提案或可使这宗交易在中国获批。

百威英博重申计划年底前完成交易。百威英博在欧洲股市收盘跌0.44%报112.95欧元。(完)