美国监管当局扩大对德银莫斯科业务的洗钱调查--金融时报

路透10月25日 - 金融时报引述消息人士称，美国监管当局扩大了对德意志银行(DBKGn.DE)(DB.N)的调查，因对该行莫斯科业务的洗钱调查已扩大至可能违反美国制裁法律的程度。

据该报周日报道，美国司法部和纽约州金融局正在扩大对该行的调查范围，因其中一些交易据称涉及到了美元以及一位身为美国公民的前银行专员。

报导称，此项监管调查涉及的交易金额达60亿美元，这是2014年俄罗斯并吞克里米亚后，美国当局针对业者可能违反西方制裁规定的第一批调查案。

路透曾在今年7月引述消息人士说法报道，纽约州金融局已要求德银提供有关俄罗斯部分客户可能涉嫌洗钱交易的详细信息。这些交易的总额或超过60亿美元。

金融时报的报导称，调查聚焦所谓的“镜像交易”(mirror trades)，此类交易可以不用经过跨境汇款的正常程序，将资金从一个国家转至另一国家。

在欧洲和美国监管当局对“镜像交易”进行调查之时，德意志银行前交易员Tim Wiswell今年稍早被辞退。

Wiswell在10月起诉该行非法解雇他。

报纸称，美国当局目前正审查Wiswell的涉事交易行为，是否说明德银存在经高管批准的更大范围的类似交易安排。

根据报导，当局还在调查德银是否为俄罗斯制裁规定准备有合规方案以及向监管机构提供了确切信息。该行6月针对其俄罗斯证券交易启动了内部调查。

“德意志银行已经就此事针对某些个人采取了纪律处分，并将依据对其他人继续这样做，”金融时报引述德银报导称。

路透在美国常规工作时间外尚未立刻联系上美国司法部和纽约州金融局就此报导置评，亦未能联系到德银和Tim Wiswell。(完)