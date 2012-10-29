独家：美国麻省监管机构对更多大投行展开信息披露调查

路透波士顿10月26日电---美国麻萨诸塞州证券监管机构周五称,正在调查华尔街大投行披露的研究报告内容是否违反该州信息分享法规.

监管机构官员William Galvin接受电话采访称:"摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N),我们都在调查.调查非常积极主动,"Galvin拒绝透露可能提起何种指控.

Galvin的办公室周五稍早称,已与花旗集团以200万美元达成和解.此前花旗两名分析师将大科技公司的一些信息透露给几名记者.涉案的一名资深分析师Mark Mahaney,以及另一名初级分析师已被花旗解雇.

Galvin办公室称,这名初级分析师泄露了该行对Facebook的一些保密财务预估,资深分析师泄露了谷歌旗下YouTube的一些保密信息.Galvin称,花旗案之所以第一个结案,是因为调查人员能够找到相关电子邮件证据,证明有些信息被不恰当谈论.

"这种事情反复出现.银行承诺在研究和营销部门之间建立防火墙...但显然情况不是这样."Galvin称.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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