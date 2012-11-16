美国通货监理局责令摩根大通加强反洗钱流程--WSJ

摩根大通等30多家企业组建联盟 合作开发区块链技术
路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
路透11月16日电---华尔街日报援引熟悉情况的消息人士报导称,美国监管部门将向摩根大通(JPM.N)发出正式通知,指出该行反洗钱系统存在薄弱环节.
消息人士对华尔街日报表示,美国通货监理局(OCC)对摩根大通发出的禁令,是政府向各大型银行施加全面制裁的行动之一.
华尔街日报称,美国通货监理局预计将要求摩根大通强化交易流程,并对过去的交易进行检查.
调查和监管人员正在核查该公司首席投资办公室(CIO)一笔数十亿美元交易亏损的风险控制问题.
该报还表示,监管当局亦在调查摩根大通能源部门是否在加州操控交易市场;以及该行旗下贝尔斯登(Bear Stearns)如何在金融危机前将住房贷款打包并出售给投资者.
报纸称,近几个月来摩根大通和通货监理局一直在就行动的条款进行磋商.
在美国正常工作时段之外,路透无法立刻联络到摩根大通和通货监理局置评.(完)
--编译 洪曦;审校 李春喜
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