专访：美国圣路易斯联储总裁布拉德称今年升息是“基本状况”

路透圣路易斯9月29日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四接受路透专访时表示，目前对美国联邦储备理事会(FED/美联储)来说，12月升息是“基本状况”(base case)，之后采取任何行动则可能慢到“难以察觉”。

布拉德称，虽然目前所有美联储会议理论上都保留升息的可能性，但实际上来看11月会议不太可能采取行动，因会后主席叶伦将不会召开记者会。

“许多委员希望在年底前升息。这表示现阶段这是一个基本状况，”布拉德在此间一场社区银行大会上接受路透专访时表示。“实际上来说，有几次会议不召开记者会。因为这个原因，我们倾向于不在这些会议上采取行动...如果你认为我们应该在有召开记者会的政策会议上采取行动，那么今年就只剩下一次这样的会议。

布拉德在上任初期几年被认定是美联储强硬派，如今他坚定地站在“事况已有改变”的阵营，事况改变的程度让他认为美联储应该只要再升息一次，之后就按兵不动，直到有证据显示生产率、经济成长或通胀有根本性的改变。

“若今年只会采取一次行动，这并不是利率正常化。这在宏观经济学的世界里什么都不是。采取行动的速度将慢到难以察觉，”布拉德称。他说，这样缓慢的进程可能会被一些意外事件给打断，例如生产率上升、景气衰退等等，这将迫使决策者改弦更张。

布拉德称目前可能有人主张美联储干脆维持资产负债表于当前水准不便。此举对于未来执行货币政策或许是合理做法，但对于那些担心美联储在危机过后的规模及影响力的国会议员而言，可能会认为这么做具有相当争议性。(完)