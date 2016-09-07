美国旧金山联储总裁称不担心收益率曲线持平或反转为衰退征兆

路透内华达州雷诺9月6日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二称，他不担忧美国收益率曲线持平或反转为衰退即将来临的征兆。

“我们所看到的很多情况都是全球普遍存在的，并不只是发生在美国，”威廉姆斯在内华达州雷诺演讲过后表示，指的是长期收益率远高于短期收益率情况。