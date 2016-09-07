美国旧金山联储总裁称不担心收益率曲线持平或反转为衰退征兆

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透内华达州雷诺9月6日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二称，他不担忧美国收益率曲线持平或反转为衰退即将来临的征兆。
“我们所看到的很多情况都是全球普遍存在的，并不只是发生在美国，”威廉姆斯在内华达州雷诺演讲过后表示，指的是长期收益率远高于短期收益率情况。
他也表示，预计美国联邦储备委员会(美联储)会在未来几年逐步升息。(完)
(编译 刘秀红；审校 陈宗琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。