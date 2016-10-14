焦点：费城联储总裁称美联储可能希望把政策调整推迟到总统选举之后

路透费城10月13日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能希望等到11月8日美国总统大选后才进行政策调整。

美联储官员通常会尽力远离选举政治，而哈克的言论等于罕见地承认，美联储可能需要根据谁最终入主白宫来制订货币政策。

哈克在美联储11月1-2日的政策会议上没有表决权，但他将参加讨论。他周四的言论可能引来美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)的不满，后者曾指责美联储保持低利率是在玩弄政治。

哈克表示，他在美联储9月政策会上支持升息，并坚称政治因素从未影响美联储的内部讨论。

“我担心的是选举结果及之后的情况如何，若出现造成扭曲影响的政策，我们必须有所因应，”他在费城对记者表示。

“我不知道情况会如何发展。但在一些不确定性排除之前，谨慎的作法或许就是等待，”他说。

鉴于美联储11月会议距离大选时间很近，投资者认为这次会议加息的机率渺茫。美联储主席叶伦一再否认政治因素会影响美联储的决定。

尽管民主党总统候选人希拉里在民调中领先，但部分分析师认为，共和党候选人特朗普倘若当选，可能履行在贸易政策上的承诺，进而影响经济。

哈克表示，美联储应该在今年底前升息一次。他在2017年的美联储会议上将拥有利率政策表决权。

“尽管时常有关于经济表现低于标准的说法，但我们实际上做得相当不错，”哈克稍早在费城世界事务委员会(World Affairs Council)表示，并称他预期美国经济明年将需要“至少两次”升息。

他关于升息时机的看法，与美联储上月发出的暗示一致。美联储当时暗示美国经济今年需要一次升息，2017年需要升息两次。

美联储上次升息是在2015年12月，这是近十年来的首次升息。美联储9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。(完)