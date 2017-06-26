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国际财经 | 2017年 6月 26日 星期一 13:34 BJT

美国旧金山联储总裁称近期通胀放缓主要是因为一次性因素

路透悉尼6月26日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，近期美国通胀放缓主要是因为一次性因素，不应该因此而停止进一步升息。

威廉姆斯在悉尼发布讲话之前对记者表示，只要美国经济按预期发展，今年升息三次以及明年升息三到四次都是可以的，不过那多要取决于经济数据的表现。

威廉姆斯说，他个人对中性政策利率的预估水平是略低于3%。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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