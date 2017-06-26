美国旧金山联储总裁称近期通胀放缓主要是因为一次性因素

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透悉尼6月26日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，近期美国通胀放缓主要是因为一次性因素，不应该因此而停止进一步升息。
威廉姆斯在悉尼发布讲话之前对记者表示，只要美国经济按预期发展，今年升息三次以及明年升息三到四次都是可以的，不过那多要取决于经济数据的表现。
威廉姆斯说，他个人对中性政策利率的预估水平是略低于3%。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。