旧金山联储总裁称美国经济处于良好状态 应逐步升息

路透内华达州雷诺9月6日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二再次呼吁应逐步升息。由于近期美国就业增长步伐放缓，且服务业表现迟滞，目前交易员已经预期美国联邦储备委员会(美联储)今年根本不会升息。

“回到逐步升息的路径是有道理的，而且宜早不宜迟，”威廉姆斯在一篇讲话稿中称。

他在讲话稿中并未提及周二公布的数据显示，美国8月服务业活动指数触及六年半最低，也未谈到上周五政府发布的非农就业报告显示8月新增就业岗位数量不及预期。

威廉姆斯指出，经济“处于良好状态”，并预期失业率在未来一年将降至4.5%，通胀率则会在未来一两年左右达到美联储2%的目标水平。

但长期而言，威廉姆斯明确表示，他对美联储目前的货币政策方法远远谈不上满意。

他认为，像美联储和其它许多央行目前所做的那样，以低通胀作为政策目标，在当今世界可能作用不大，因为经济成长和利率或将持续低于大衰退(Great Recession)之前。他表示，设定低通胀目标，使美联储在防范未来冲击时的缓冲余地过小。

威廉姆斯认为，美联储可以将2%通胀率目标提高至3%甚至4%，或者完全放弃以通胀率为目标，改以国民经济产出(national economic output)的名义水平作为目标。

他认为，需要时间来确定何种方式在面临未来经济低迷时最为有效，因此美联储有必要赶快行动。

“我们的时间不多，”威廉姆斯说。

威廉姆斯在上月首次提出改变美联储货币政策方针的设想，当时他还开始更加积极地提倡加息。

美联储主席叶伦上月表示，联储目前并没有在积极考虑威廉姆斯提议的策略转变问题。他的提议究竟获得多大支持，还并不清楚。(完)