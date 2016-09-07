旧金山联储总裁称美国经济处于良好状态 应逐步升息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透内华达州雷诺9月6日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二再次呼吁应逐步升息。由于近期美国就业增长步伐放缓，且服务业表现迟滞，目前交易员已经预期美国联邦储备委员会(美联储)今年根本不会升息。
“回到逐步升息的路径是有道理的，而且宜早不宜迟，”威廉姆斯在一篇讲话稿中称。
他在讲话稿中并未提及周二公布的数据显示，美国8月服务业活动指数触及六年半最低，也未谈到上周五政府发布的非农就业报告显示8月新增就业岗位数量不及预期。
威廉姆斯指出，经济“处于良好状态”，并预期失业率在未来一年将降至4.5%，通胀率则会在未来一两年左右达到美联储2%的目标水平。
但长期而言，威廉姆斯明确表示，他对美联储目前的货币政策方法远远谈不上满意。
他认为，像美联储和其它许多央行目前所做的那样，以低通胀作为政策目标，在当今世界可能作用不大，因为经济成长和利率或将持续低于大衰退(Great Recession)之前。他表示，设定低通胀目标，使美联储在防范未来冲击时的缓冲余地过小。
威廉姆斯认为，美联储可以将2%通胀率目标提高至3%甚至4%，或者完全放弃以通胀率为目标，改以国民经济产出(national economic output)的名义水平作为目标。
他认为，需要时间来确定何种方式在面临未来经济低迷时最为有效，因此美联储有必要赶快行动。
“我们的时间不多，”威廉姆斯说。
威廉姆斯在上月首次提出改变美联储货币政策方针的设想，当时他还开始更加积极地提倡加息。
美联储主席叶伦上月表示，联储目前并没有在积极考虑威廉姆斯提议的策略转变问题。他的提议究竟获得多大支持，还并不清楚。(完)
(编译 徐文焰/郑茵 审校 龚芳/戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。