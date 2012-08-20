美国新监管规则将生效 亚洲银行业者或削减同美业务联系

* 监管规则提高了与美国银行业者作交易的成本

* 美国银行业者或调整簿记模式

* 尚不清楚亚洲银行是否有资格取得豁免

记者 Rachel Armstrong

路透新加坡8月20日电---亚洲银行业者正在检视同美国对手的业务关系,以免遭到美国即将生效的最新衍生品交易规则责罚.

从明年初起,与美国对手进行利率互换等产品交易、年交易额在80亿美元以上的非美国银行业者,料将适用於多德-弗兰克法案下的新衍生品规则.

从实际操作层面讲,这意味着这些银行业者将需要在美国监管机构处注册成为互换交易商,并遵守相应的资本要求和风险管理规则,从而提高了交易成本.

"如果我有得选,我是不想和'美国人'做交易的,"一家地区性亚洲银行的资金经理说.

"我们仍在考察自身的合规情况,但这或许意味着今後我需要问问我所有的美国对手,看他们是否能想办法把同我们的交易簿记在别的地方."

监管机构对於"美国人"的定义相对宽泛,有意把任何将会影响美国商业的所有个人与实体纳入进来.

多德弗兰克法案缘起於2008年金融危机,并在发生摩根大通英国办公室"伦敦鲸"等事件之後,准备加强对跨境衍生品交易的限制.

但有些律师表示,甚至交易数量相对较少衍生品的实体也可能被迫在电子平台上执行交易,并需通过美国监管机构可以接受的中央清算所.

这促使一些亚洲机构做出下意识的反应,中断所有与美国对手之间的衍生品交易关系,急於避免较高的交易成本和受到美国监管机构的关注.

"对於有些银行业者来说,现在的对策是,'我们是否干脆拉起通向美国机构的吊桥?'",律师事务所Clifford Chance驻香港合伙人Paget Dare Bryan表示.

他补充指出,实际上,由於美国银行业者向市场提供大量流动性,长期来看没有几家银行可能切断与他们之间的所有交易.而且如果市场上缺少美国银行业者,也难以保持活力.

据国际清算银行(BIS)的最近数据,2010年4月香港、新加坡和日本合计每天有1,431亿美元的利率衍生品交易.

亚洲地区的交易额虽然与英国1.2万亿(兆)和美国6,420亿美元的交易规模相比仍然较小,但已经较2004年的508亿美元增长近两倍.

美国银行业者是全球店头衍生品市场上的巨头,根据国际互换与衍生品协会(ISDA)数据,摩根大通(JPM.N)、花旗集团(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)和美国银行(BAC.N)等银行约占全部流通中合约的37%.

亚洲银行的市场份额相对较小.据分析师估计,自新加坡交易所2010年11月推出清算服务以来,新加坡星展银行(DBS)(DBSM.SI)、华侨银行(OCBC.SI)和新加坡大华银行(UOBH.SI)总共占到该所2,820亿坡元(2,255.7亿美元)利率互换清算额中的一大部分.

**如何避免出局**

律师称,在亚洲运营的美资银行现在开始重新思考如何调整和进行交易.

"如果要在美国之外的市场保持竞争力,美资银行需要开发出一种不会把亚洲对手吓跑的交易结构,"东京Davis Polk & Wardwell律师事务所合伙人Theodore Paradise表示.

"因此,这种以美国国内总部作为香港或新加坡对冲基金或银行交易对手的中央簿记模式可能行不通了,"他补充称.

对於亚洲银行而言,基本准则就是评估其哪些交易将被归类於和"美国人"打交道,这可是远比听起来还复杂的困难任务.例如,一家亚洲的银行与一家美系银行新加坡分行间的交易,就归类於与美国人进行交易.而和一家美系银行新加坡子公司的交易则否.

多数银行目前的海外营运都倾向分行的形式,因为子公司的核定资本额需与母公司分开来计,营运成本较高.

**可能的豁免**

美国监管机构曾表示,如果银行所属国家的监管制度与美国类似,那麽这些外国银行对部分规则可取得豁免,即所谓替代性监管(substituted compliance)原则.

欧洲监管机构正草拟类似多德弗兰克法案的监管规则,意味较可能适用上述豁免.

但亚洲方面就比较不明朗.尽管像是香港、新加坡等主要金融中心的监管机构正提出委任部分店头衍生品集中清算新规,但其仍选择不采取强迫交易需在电子平台执行等提案.

"就某方面而言,大家原则上认为和美国公司做生意不好,即便这些美国公司位於美国境外.因为亚洲公司一旦和美国公司来往,就要冒着得遵守美国监管的风险."纽约一家法律事务所Cadwalader的合夥人Steven Lofchie表示.(完)

--编译 艾茂林/张涛/李春喜/张若琪;审校 吴云凌

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