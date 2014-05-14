独家：美国监管机构提议设立评估金融风险模型公司的指标

路透华盛顿5月14日 -根据路透取得的文件，美国政府官员近期提议，设置指标来衡量那些提供风险模型的企业构成了多大的潜在威胁，因担忧大型金融机构可能对相同的产品存在过度依赖。

这意味着金融稳定监管委员会(FSOC)增加一项需监督的领域。该委员会主要负责监看大型金融体系可能出现的风险，且已就保险、银行、衍生品清算机构等公司寄出更严格的规范。

根据该文件，在3月25日一项闭门会议中，FSOC就一种第三方特殊企业进行了简报。这类企业主要向退休基金、资产管理公司、保险公司和银行销售资产估价、投资建议和风险评估产品。

文件提出了政府的担忧，认为金融机构可能过度依赖相同的第三方风险模型和评估，若这些服务存在瑕疵，可能造成银行业对投资和其他资产真实风险的普遍误判。

美国财政部一名发言人向路透表示，该衡量指标的提案，符合FSOC监督金融体系所有相关议题的职责。她指出，目前尚未就该提案做出决定，且提案并非针对特定企业或产业，不应有这样的解读。(完)

(编译 王冠中; 审校 艾茂林)

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