美国监管机构将研究“大到不能倒”企业的认定方式

路透华盛顿5月1日 - 美国金融监管机构主管下周将举行会议，开启研究如何定义“具有系统重要性”、亦即“大到不能倒”企业这一敏感流程。

美国财政部周一发布的通知显示，金融稳定监管委员会(FSOC)将对特朗普总统4月备忘录指示的事项进行讨论，他要求该委员会主席与财长努钦(Steven Mnuchin)就委员会的认定方式进行检讨。

5月8日的会议也将处理特朗普2月要求检讨2010年多德-弗兰克华尔街改革法的行政令。正是这项旨在防止2007-2009年金融危机重演的法案，促使FSOC与认定方法出现。行政令中要求努钦在6月3日前提交可能进行的监管调整的建议，以及修改多德-弗兰克法案的立法提案。

FSOC也将听取一家目前被定义为“大到不能倒”的非银行金融机构的简报，机构名称未被披露。根据法律，这项一年一度的评估能够取消一家公司的认定。该会议将不对外公开。

尽管财政部的声明并未点名将被讨论的企业，但目前仅有美国国际集团(AIG)(AIG.N)与美国保德信金融集团(PRU.N)两家保险业者具有这样的标签。

一些企业小心提防被贴上“系统重要性”标签，因为这样一来将不得不满足对持有资本的要求，并且还要受到额外的监督，这种监督向来被认为是负担。

支持者称，如果有银行或非银行金融机构陷入困境，可以通过专家委员会确定其规模是否大到足以给金融系统带来破坏。他们认为，应该要求企业采取预防措施，以隔离可能出现的问题。

这将是今年2月努钦的财长提名获得确认以来他所主持的第二次FSOC会议。

这位高盛前高管暨电影制片人对专家委员会已经表现出质疑，他在自己的提名确认听证会上就说过，希望对该委员会的作用进行调查。

在金融危机期间曾接受1,820亿美元政府援助的AIG近期已采取措施缩减规模。这或许也是为了取下标签。

与此同时，美国最大的寿险公司--大都会保险(MetLife)通过诉讼成功地摘掉了自己头上的这顶帽子。FSOC对此进行上诉，近期大都会保险已请求在特朗普进行检讨期间暂停该案审理。(完)