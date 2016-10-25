美国监管者希望进一步了解债券市场情况 以防范隐现的风险

路透纽约10月24日 - 记忆中最近一次债券交易突然中断已经过去了两年，美国监管者周一提出要对广大美国公债市场的电子交易情况进行进一步调查，以期更深入了解是什么导致了这种冲击并防范隐现的风险。

问题是这个体量13.6万亿(兆)美元的美国公债市场是否需要新的交易限制措施。美债市场以其超级安全的资产吸引全球投资者，但经过近期一系列的价格震荡事件，事实证明这个市场是十分脆弱的。最具标志性的就是2014年10月15日的“闪涨”事件，当时美债价格在没有任何明显原因的情况下，在几分钟的时间内疯狂震荡。

美国证券交易委员会(SEC)主席怀特(Mary Jo White)在一次会议上倡言，由SEC在监管美债方面扮演更重要的角色。目前美债市场主要由美国联邦储备委员会(美联储/FED)和财政部监管。

“很多情况下，我们对交易行为实施的管控措施应该应用到债券和股票上，特别是如果这些交易行为可能威胁到市场稳定或伤害投资者的话，”她在一个有银行家、投资者和纽约联储监管同行出席的会议上表示。

SEC虽曾处理过美国股市突如其来的价格震荡，但是，与电子化程度较深的美股相比，美国公债市场不但规模更大，而且极为仰赖交易商的行动、以及全球监管当局和投资者的反应。

美债市场是美国政府融资渠道之一，也肩负货币政策的传导。在电脑高频交易日益增多的当下，美国财政部、美联储以及其他各方正研究该怎么应对。

纽约联邦储备银行总裁杜德利所举出的例子不只是2014年的“闪涨”，还有本月发生的英镑大跌，他说这些事件“表面上看来并无重大的催化因素”。

他说在这些市场中，讯息并非普遍可以取得，也就是说，想要做到有效分析这些市场、理解闪涨/闪跌事件的来源和风险、评估流动性如何换手，都是很困难的事。

杜德利说，监管层必须“改进取得交易级数据的渠道”，好让美国公债市场得以保有做为全球金融资产指标及短期担保品的角色。(完)